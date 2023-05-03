كيف تُخلِّص طفلك من «الإدمان الرقمي»؟

ترجمة: عزة يوسف

يقضي أطفال اليوم وقتاً طويلاً في استخدام الأجهزة الرقمية داخل المنزل مقارنة باللعب في الخارج، بل ويزداد الإقبال عليها تباعاً مع استخدامها للتعلم، الأمر الذي نتج عنه الكثير من الآثار الضارة على صحتهم البدنية.

وقد ربطت الدراسات استخدام الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي بمستويات أعلى من القلق والاكتئاب، لذلك قدم موقع جريدة «Times of India» الهندية نصائح بسيطة لمساعدة أطفالك على التخلص من الإدمان الرقمي، ومنها:

- شجّع أطفالك بشكل دائم على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية الخارجية.

- شجّع أبناءك على ممارسة أنشطة مفيدة داخل المنزل، مثل قراءة الكتب والصحف، والاستماع إلى المدونات المسموعة المعززة لصحتهم النفسية وقدرتهم على التركيز.

- حاول تذكيرهم بوجود وسائل أخرى للتواصل مع العالم من حولهم.

- ضع قواعد صارمة في المنزل فيما يتعلق بتحديد أوقات استعمال الأجهزة الذكية.

- ساعد الطفل على قضاء بعض الوقت في الطبيعة والاستمتاع بأنشطة أخرى.