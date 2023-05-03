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بلقيس فتحي.. «عرفتوه»

بلقيس فتحي
4 مايو 2023 01:09

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

تطرح بلقيس فتحي أغنيتها المنفردة الجديدة منتصف الشهر المقبل بعنوان «عرفتوه»، باللهجة الخليجية، وتتناول العلاقة بين الرجل والمرأة، والأغنية من كلمات مشاري إبراهيم، وألحان عبد العزيز الويس، وتُعد التعاون الثاني الذي يجمع صناعها بعد أغنيتها «انتهى»، التي طرحتها يونيو الماضي، وحققت أكثر من 39 مليون مشاهدة على «اليوتيوب».
ومن جانب آخر، منحت منظمة «اليونيسف»، بلقيس فتحي، لقب سفيرة للنوايا الحسنة للمساعدة في نشر الوعي والدفاع عن حقوق الأطفال وضمان سلامتهم، لتصبح خامس فنانة إماراتية بقائمة سفراء النوايا الحسنة، بعد حسين الجسمي والملحن فايز السعيد، وبدرية أحمد وإريام. وكشفت بلقيس عن تأجيل حفلها الغنائي الذي كان مقرراً إحياؤه في السودان، بسبب الأحداث الحالية، داعية المولى عز وجل أن يحفظ هذا البلد الشقيق، وأن يتكاتف الجميع من أجل أمنه واستقراره.

بلقيس فتحي
بلقيس
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