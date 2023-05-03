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رايلي يترأس لجنة «نظرة ما» في «كان»

جون سي رايلي
4 مايو 2023 01:09

باريس (أ ف ب) 

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يترأّس الممثل الأميركي جون سي رايلي، الذي عُرف بأدواره في أفلام مارتن سكورسيزي وبول توماس أندرسون وجاك أوديار، لجنة تحكيم فئة «نظرة ما» ضمن مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 76، على ما أعلن المنظمون أمس الأول.
قال الممثل البالغ (57 عاماً) في تصريحات له «عشت لحظات كثيرة لا تُنسى في مهرجان كان السينمائي، من زيارتي الأولى غير المتوقعة مع بول توماس أندرسون إلى عيد ميلادي الخمسين الذي احتفلت به على خشبة المهرجان، لذلك، إنه لشرف لا يُصدّق أن يتم اختياري رئيساً للجنة تحكيم (نظرة ما)».
وتضم اللجنة بين أعضائها المخرجة الفرنسية أليس فينوكور، والممثلتين بولا بير وإميلي دوكان، والمخرج ديفي تشو. ويتنافس ضمن فئة «نظرة ما» هذا العام عشرون فيلماً، بينها ثمانية أعمال تشكل تجربة إخراجية أولى لمخرجيها. ولم تعلن الدورة الـ 76 للمهرجان بعد عن تشكيلة لجنة التحكيم لمسابقتها الرسمية التي يترأسها المخرج السويدي روبن أوستلوند، الفائز بالسعفة الذهبية للمرة الثانية العام الماضي بفيلمه «تراينغل أوف سادنس».

جون سي رايلي
مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي الدولي
مهرجان كان
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