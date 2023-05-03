حميات غذائية لفقدان الوزن وحماية القلب

أظهرت التجارب السريرية قصيرة المدى، الفوائد الصحية للأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والأنظمة الغذائية قليلة الدسم لفقدان الوزن وحماية القلب.

تبحث الآن دراسة، نشرت في مجلة Journal of Internal Medicine، في آثار هذه الحميات على معدل الوفيات لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن.

في الدراسة، التي أجريت على 371،159 فرداً تتراوح أعمارهم بين 50 و71 عاماً، حدثت 165،698 حالة وفاة على مدى متابعة متوسطها 23.5 عاماً.

يرتبط النظام الغذائي قليلة الدسم الصحي، الذي يتميز بقلة تناول الدهون المشبعة وكمية عالية من البروتين النباتي والكربوهيدرات عالية الجودة، بتقليل الوفيات من جميع الأسباب: من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن السرطانات.

في المقابل، ارتبط النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات غير الصحي بمعدلات وفيات أعلى بشكل ملحوظ من إجمالي الوفيات والأمراض القلبية الوعائية والسرطان. فيما ارتبط النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات الصحي بانخفاض معدلات الوفيات بشكل طفيف.

وكتب المؤلفون «تدعم نتائجنا أهمية الحفاظ على نظام غذائي قليل الدسم صحي بدهون مشبعة أقل من أجل منع الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب والسبب المحدد بين الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن».