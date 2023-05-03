هل يدخل أحمد سيف مجال الإنتاج؟

دبي (الاتحاد)

كشف الممثل أحمد سيف أنه يستعد لدخول مجال الإنتاج، من خلال تنفيذ مسلسل «وين تبا»، يتكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما من مختلف أنحاء الوطن العربي، يتناول العديد من القصص المختلفة والحكايات الهادفة.



وأوضح سيف أنه من المقرر أن يبدأ تصوير العمل في الإمارات خلال العام، وقد بدأ على وضع الخطوط العريضة للمسلسل، ليكون مختلفاً من حيث الرؤية والصورة عن الأعمال التي يتم إنتاجها حالياً، مؤكداً أن السيناريو الخاص بالمسلسل سيكون خارجاً عن المألوف.



ولفت إلى أن «وين تبا» يستعرض العديد من القضايا التي تهم العائلة والشباب في إطار اجتماعي كوميدي، وقال: هدفنا هو الترفيه عن المشاهد، والتقليل من ضغوطات الحياة اليومية.