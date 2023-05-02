مراقبة «الخسوف».. هدية لزوار مليحة

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف مركز مليحة للآثار في الشارقة، فعالية مميزة لمراقبة خسوف القمر يوم الجمعة، كما يتمكن الزوار والحضور من الطلاب وهواة الفلك من مراقبة النجوم والسماء، وإلقاء نظرة عن قرب على هذه الظاهرة الفلكية المميزة. وتحدث ظاهرة خسوف القمر عندما يمر القمر عبر أطراف ظل كوكب الأرض، إذ إن مسار كوكب الأرض يقع بين الشمس والقمر، مما يكون الظل على سطح القمر، وتعتبر هذه ظاهرة فلكية مثيرة للاهتمام.

وتنظم الفعالية في الساعة 8:00 ولغاية الساعة 10:00 مساءً، وتتضمن شرحاً حول ظاهرة خسوف القمر يقدمه خبراء في مجال الفلك في المركز، ويتبع ذلك جلسة مراقبة السماء من خلال التلسكوبات المتطورة التي تتوفر في المركز، كما يمكن للزوار رؤية الخسوف القمري عبر العين المجردة من موقع مليحة المميز، الذي يوفر البيئة الملائمة لمثل هذه الظواهر الفلكية.