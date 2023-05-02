السينما العربية.. 8 أفلام في «كان»

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك السينما العربية بقوة في الدورة الـ 76 لمهرجان كان السينمائي الدولي الذي يقام خلال الفترة من 16 إلى 28 مايو الجاري، بثمانية أفلام في المسابقة الرسمية وقسم «نظرة ما» وأسبوع النقاد، وعروض منتصف الليل.

تشارك السينما التونسية للمرة الأولى في المسابقة الرسمية بفيلم «بنات ألفة» بطولة هند صبري وإخراج كوثر بن هنية، والتي تنافس فيها لأول مرة على السعفة الذهبية، والعمل مستوحى من قصة حقيقية لسيدة اسمها «ألفة»، ويقدم بطريقة تجمع بين الوثائقية والدراما، وعبرت هند عن سعادتها بهذه الخطوة، وقالت، إنني فخورة بمشاركة الفيلم بالمسابقة الرسمية للمهرجان.

ويشارك المخرج السوداني محمد كردفاني بفيلم «وداعاً جوليا» بمسابقة «نظرة ما»، ليصبح أول فيلم سوداني يشارك في المهرجان، بطولة إيمان يوسف وعارضة الأزياء وملكة جمال السودان السابقة سيران رياك ونزار جمعة وقير دويني، وتدور أحداثه في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب امرأة شمالية تعيش مع زوجها بمقتل رجل جنوبي، فتقوم بتعيين زوجته التي تبحث عنه خادمة بمنزلها ومساعدتها للتخلص من الإحساس بالذنب.

وتشارك السينما المغربية بفيلمين، الأول للمخرجة أسماء المدير بفيلم «كذب أبيض»، وتدور أحداثه حول رحلة للبحث عن تفاصيل انتفاضة الخبز عام 1981 والتي عاصرتها المخرجة كطفلة مع أسرتها، وتحاول التحقيق في حدث مجهول ومظلم.

والثاني فيلم «كلاب الصيد» للمخرج كمال لزرق، وتدور أحداثه حول أب وابنه يعملان لصالح رئيس عصابة، ويقودهما ذلك إلى التورط في مقتل رجل مخطوف بسيارتهما، ويحاولان التخلص من جثته.

وتوجد السينما الجزائرية بفيلم «عمر الفراولة» للمخرج إلياس بلقادر في قسم عروض منتصف الليل، وتدور أحداثه حول رجل عصابات تجبره الظروف على الهروب من فرنسا لوطنه الجزائر، فيحكم عليه بالسجن عشرين عاماً، لتنقلب حياته تماماً.

أما السينما الأردنية، فتحضر بفيلم «إن شاء الله ولد» في مسابقة أسبوع النقاد للمخرج أمجد رشيد، وتدور أحداثه حول سيدة يتوفى زوجها، وتتولى مسؤولية تربية ابنتهما الوحيدة، ويتناول الخلاف حول الميراث.

وتشارك السينما المصرية بفيلمين، الأول «الترعة»، بطولة مجموعة من طلبة معهد السينما، ومنهم محمود عبد العزيز، وهبة خيال، وسارة شديد، سيناريو وإخراج جاد شاهين، ويعد أول فيلم مصري يشارك في مسابقة مدارس السينما بمهرجان كان، ويتحدث الفيلم عن عالم غرائزي وأشياء فلكلورية، ويتضمن جانباً من الرعب، بالإضافة إلى الجانب النفسي، ويدور حول طفل يتوجه إلى ترعة ملعونة، ومن هنا تبدأ الأحداث.

كما تشارك مصر بالفيلم القصير«عيسى» إخراج مراد مصطفى، في مسابقة أسبوع النقاد، ويتتبع قصة مهاجر أفريقي (17 عاماً) يقيم في مصر، ويحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر، بطولة كيني مارسيلينو وكنزي محمد، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف.