7 أطعمة.. الأغلى في العالم

ترجمة: عزة يوسف

تصل أسعار بعض الوجبات إلى آلاف الدولارات، ولكن هناك سر وراء ذلك، ويعرض موقع «Finances Online» الأميركي بعض أنواع المأكولات باهظة الثمن في العالم وسبب غلائها، ومنها:

بن إندونيسي

أغلى حبوب بن في العالم، تسمى «كوبي لواك» إذ يبلغ سعر الكيلو حوالي 700 دولار، وتأتي من إندونيسيا، ويرجع ثمنها الباهظ إلى طريقة معالجتها، حيث تؤكل الحبوب بواسطة حيوان زباد النخيل الآسيوي ثم يخرجها مجدداً، وعملية الهضم التي تجعل من هذه الحبوب الأفضل في العالم.

حليب السعادة

أغلى حليب في العالم وتصنعه شركة «ناكازاوا فودز» اليابانية من أبقار مزرعتها مقابل 43 دولاراً لربع لتر، أي أكثر من ثلاثين ضعف ثمن الحليب العادي، والسر في ارتفاع ثمنه خصائصه المميزة في تخفيف التوتر، بسبب أن الحليب يؤخذ من الأبقار مرة واحدة في الأسبوع عند الفجر، حين تكون مستويات هرمون الميلاتونين عند الأبقار مرتفعة.

جبن الحمير

يأتي أغلى أنواع الجبن من صربيا حيث يصنع من لبن الحمير، ويكمن السر وراء ارتفاع ثمنه في صعوبة صنعه، حيث تُحلب الحمير ثلاث مرات يدوياً كل يوم، ويتطلب الأمر 25 لتراً من الحليب لصنع لتر واحد من الجبن الذي يباع بأكثر من 600 دولار للرطل.

أناناس إنجليزي

يعد الأناناس الذي يتم زراعته من مقاطعة كورنوال بإنجلترا أغلى فاكهة في العالم، وهو مكان غريب لنمو فاكهة استوائية مثل الأناناس، إلا أن ذلك هو سر ارتفاع ثمنه، حيث تنبت تحت 30 طناً من سماد الخيول، وتكون الفاكهة لذيذة لدرجة بيعها مقابل 15 ألف دولار.

حلوى الألماس

يقدم مطعم آرنو في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأميركية، حلوى الفراولة مقابل 3.95 مليون دولار، وفي حين أن الحلوى نفسها لذيذة للغاية، إلا أن التكلفة الباهظة تأتي بسبب عرض الخطوبة الذي يقدمه المطعم مع خاتم من الألماس الوردي بحجم 7.09 قيراط مع الحلوى، لمن أراد أن يقيم حفل خطوبته هناك.

عشاء «ماسا»

المطعم الياباني «ماسا»، الذي أقيم في نيويورك عام 2004، يُعد أغلى مطعم في العالم، ويتكلف أقل عشاء فيه حوالي 450 دولاراً للفرد.

هامبورجر

يصنع أغلى هامبورجر في العالم من لحم البقر الشهير كوبي ويسمى «دوش برجر»، ويغطى بالكافيار وجراد البحر وجبن جروير والكمأ وصلصة الشواء المطبوخة على البخار، مقابل 666 دولاراً.