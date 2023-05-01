الثلاثاء 2 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

دبي في مايو.. مهرجانات واحتفالات

دبي في مايو.. مهرجانات واحتفالات
2 مايو 2023 00:53

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد ورئيس وزراء جزيرة كوراساو يبحثان التعاون
الإمارات تحتفي بمساهمات العمال في يومهم العالمي

تستضيف دبي خلال شهر مايو مجموعة مميزة من المهرجانات والفعاليات المميزة، على رأسها «مهرجان دبي للمأكولات» الذي يستمر حتى 7 مايو، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بأفضل تجارب الطهي وتذوق الطعام ضمن قوائم طعام خاصة، ويقدم الموسيقى الروسي الشهير دينيس ماتسويف 4 مايو في «دبي أوبرا» سلسلة من المؤلفات الكلاسيكية، كما يقدم الفنان جورج وسوف إلى جانب فنان البوب اللبناني آدم 5 مايو في «دبي أوبرا» حفلاً غنائياً، ويقام الحفل الموسيقي «أميرات ديزني» يومي 6 و7 مايو في «كوكاكولا أرينا»، وينطلق «مهرجان دبي للكوميديا» في الفترة من 12 وحتى 21 مايو على مسارح «كوكاكولا أرينا» و«دبي أوبرا» ومسرح «مول الإمارات» و«موفنبيك جي بي آر».

دبي
الإمارات
مهرجان دبي للمأكولات
جورج وسوف
دبي أوبرا
مهرجان دبي للكوميديا
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
سيف بن زايد خلال لقاء رئيس وزراء جزيرة كوراساو (وام)
الإمارات
سيف بن زايد ورئيس وزراء جزيرة كوراساو يبحثان التعاون
اليوم 01:03
الإمارات تحتفي بمساهمات العمال في يومهم العالمي
الإمارات
الإمارات تحتفي بمساهمات العمال في يومهم العالمي
اليوم 01:03
«تريندز» يرصد ملامح الطريق للقمة المناخية العالمية
الإمارات
«تريندز» يرصد ملامح الطريق للقمة المناخية العالمية
اليوم 01:03
حماية البيئة في الإمارات.. حزم تشريعات ترسخ استدامة الموارد الطبيعية
الإمارات
حماية البيئة في الإمارات.. حزم تشريعات ترسخ استدامة الموارد الطبيعية
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©