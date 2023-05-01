دبي في مايو.. مهرجانات واحتفالات

دبي (وام)

تستضيف دبي خلال شهر مايو مجموعة مميزة من المهرجانات والفعاليات المميزة، على رأسها «مهرجان دبي للمأكولات» الذي يستمر حتى 7 مايو، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بأفضل تجارب الطهي وتذوق الطعام ضمن قوائم طعام خاصة، ويقدم الموسيقى الروسي الشهير دينيس ماتسويف 4 مايو في «دبي أوبرا» سلسلة من المؤلفات الكلاسيكية، كما يقدم الفنان جورج وسوف إلى جانب فنان البوب اللبناني آدم 5 مايو في «دبي أوبرا» حفلاً غنائياً، ويقام الحفل الموسيقي «أميرات ديزني» يومي 6 و7 مايو في «كوكاكولا أرينا»، وينطلق «مهرجان دبي للكوميديا» في الفترة من 12 وحتى 21 مايو على مسارح «كوكاكولا أرينا» و«دبي أوبرا» ومسرح «مول الإمارات» و«موفنبيك جي بي آر».