ولادة وحيد القرن في حديقة الحيوانات بالعين

العين (الاتحاد)

استقبلت حديقة الحيوانات بالعين مولودها الجديد من وحيد القرن الأبيض القريب من التهديد بخطر الانقراض حسب القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة، وتنعم المولودة الجديدة بصحة جيدة وتتلقى الرعاية اللازمة من قبل فريق عمل الحديقة الذي ينتهج أفضل معايير العناية البيطرية والغذائية والسلوكية، وتحتضن الحديقة 11 رأساً من وحيد القرن، 5 ذكور و6 إناث، وتقدم لها الرعاية المتكاملة وفق أفضل المعايير المتبعة لبيئة الحيوان الطبيعية، والاحتياجات الغذائية والسلوكية، والعناية الصحية الشاملة من قبل أطباء وخبراء في المجال، مما أدّى إلى تحفيز تكاثرها الطبيعي ومضاعفة أعدادها في الحديقة.