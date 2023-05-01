دخول مجاني للأطفال إلى جزيرة ياس

خلال مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العربي، كشفت «ميرال دستينيشنز»، شريك العمليات التجارية والترويجية لجزيرة ياس أبوظبي، عن الباقات الخاصة بعرض الدخول المجاني للأطفال والتي تتيح لضيوف الجزيرة الاستمتاع بمجموعة واسعة من عروض الترفيه، وتتوفر باقات الدخول المجاني للأطفال للشراء الآن عبر الموقع الإلكتروني لجزيرة ياس، وتقدم للعائلات قيمة مضافة وتجارب ترفيهية غير محدودة، حيث تتيح هذه الباقات للأطفال دون سن 12 عامًا الإقامة واللعب وتناول الطعام مجاناً طوال موسم الصيف، وتعد زيارة المدن الترفيهية في جزيرة ياس واحدة من أهم التجارب لقضاء أوقات عائلية مميزة، سواء كان ذلك في «عالم فيراري أبوظبي» أو «ياس ووتروورلد أبوظبي» أو «عالم وارنر براذرز أبوظبي» أكبر مدينة ترفيهية مغلقة في العالم.