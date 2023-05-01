حرف يدوية تراثية تزين «مهرجان سباق دلما»

الظفرة (وام)

يسلط مهرجان سباق دلما التاريخي الضوء على الحرف اليدوية التراثية التي تصنع بأنامل إماراتية، وخصص مساحة مميزة في السوق الشعبي لإبراز هذه الحرف ضمن الدورة السادسة التي تقام على شاطئ جزيرة دلما في منطقة الظفرة، والحرف اليدوية لصناعة السدو والخوص والتلي وغيره تشكل عامل استقطاب لزوار المهرجان من أجل اقتناء هذه الصناعات النادرة التي تعرض في محلات السوق الشعبي، إلى جانب وجود أركان خاصة تستعرض صناعة هذه الحرف بشكل مباشر من قبل حاميات التراث، ليشاهد الزائر آلية صناعة السرود والمخرافة والمكب والحقائب من الخوص، وغيرها من الصناعات التقليدية التي تستخدم لأغراض عدة في الاحتياجات اليومية، كما يقدم المهرجان من خلال المسرح العديد من المسابقات التراثية والشعبية والثقافية، والتي يصاحبها جوائز قيمة بشكل يومي طيلة فترة المهرجان التي تمتد حتى 7 مايو.