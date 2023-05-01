9 ممارسات يومية مفيدة لأطفالك

ترجمة: عزة يوسف

تختلف كل عائلة عن الأخرى في أسلوب حياتها واحتياجات أفرادها، لكن هذا لا يمنع وضع ثوابت وروتين للأبناء في حياتهم اليومية ليشعروا بالاستقرار، فقد ذكر موقع «All Pro Dad» الأميركي عدة ثوابت يحتاجها الأطفال يومياً في المنزل، ومنها:

الروتين الصباحي

يجب أن تضع كل عائلة ما يناسبها من روتين للأعمال الصباحية، مثل الاستيقاظ مبكراً، وعدم مشاهدة التلفزيون قبل الإفطار، وهكذا.

وقت الطعام

لابد من أن نعلم أطفالنا كيفية تناول الطعام واحترام مواعيده، وليس الأكل وقتما يريدون وفي أي مكان بالمنزل.

النوم

يمكن تجنب الفوضى التي يحدثها الأبناء أحياناً، لأنهم لا يريدون النوم عن طريق اتباع روتين يومي يبعث على الملل.

الانضباط

تأكد من أن العقوبة تناسب الخطأ، واحرص على تطبيق تلك العقوبة حتى يتحلى أبناؤك بالانضباط.

مهام منزلية

كلف الأطفال بما يتناسب مع قدراتهم من الأعمال المنزلية، مع معاقبة من يتكاسل، فهذا يساعدهم على الانضباط والتحلي بالمسؤولية.

التكنولوجيا

يجب تحديد مواعيد تصفح الأجهزة الإلكترونية ونوعية ما يشاهدونه لتجنب تعرضهم لعادات سيئة تؤثر على سلوكهم.

وقت العائلة

رتب لعمل شيء ممتع معاً كعائلة، وضع ذلك كأولوية، وعلم أبناءك أن يحترموا ويقدروا وقت العائلة.

احترام الزوجة

إبداء الاحترام لزوجتك سواء في حضورها أو غيابها، وعدم التحدث عنها أمام أطفالك بالسوء.

الأسلوب الإيجابي

يجب التحكم في أسلوبك وجعله إيجابياً، فهذا يمنحهم الشعور بالاستقرار ويحافظ على هيكل الأسرة.