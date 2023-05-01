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مي عمر.. «نعمة الأفوكاتو»

مي عمر
2 مايو 2023 00:53

محمد قناوي (القاهرة) 
تستعد الممثلة المصرية مي عمر لخوض تجربة دراما المنصات الرقمية خلال الأيام المقبلة، من خلال مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، من 10 حلقات تُعرض خلال الموسم الصيفي، في ثاني بطولة تلفزيونية لها بعد «لؤلؤ»، وتجسد خلاله شخصية محامية.
قالت مي، إنها تفضّل المسلسلات القصيرة، وترى أنها الأنسب في الوقت الحالي مع التطور في كل مناحي الحياة، فالكثير من الجمهور ليس لديهم وقت لمتابعة الأعمال الطويلة، وفي نفس الوقت هذه النوعية قادرة على جذب المشاهد، وعدد الحلقات عموماً ليس مقياساً للجودة، فهناك مسلسلات قصيرة ناجحة وأخرى طويلة لم تحقق نفس النجاح.
وأوضحت «ما شجعني على خوض تجربة «نعمة الأفوكاتو» تجربتي خلال شهر رمضان الماضي بمسلسل «علاقة مشروعة»، حيث تألقت السيناريست سماح الحريري في كتابة سيناريو العمل في إطار التشويق والإثارة، وجعلت المشاهد شغوفاً وراغباً في معرفة تطور الأحداث».
وأضافت مي أنها تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لتصوير فيلم «بنات رزق»، مع أروى جودة، شيرين رضا، وغادة عادل، وإخراج مرقس عادل، وتجسد فيه شخصية بلطجية ومدمنة مخدرات.
كما تنتظر عرض فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، عن رواية للكاتب محمد صادق، ويتضمن أكثر من قصة تحدث جميعها في نفس اليوم، وفي فترة لا تتعدى بضع ساعات، من خلال مجموعة من الشباب يبوح كل منهم بتقلباته النفسية. 
وعبّرت مي عن سعادتها بالمشاركة في فيلم «هارلى» مع محمد رمضان، الذي يُعرض حالياً بدور السينما، وقالت إنه من عمل كوميدي أكشن، حول مهندس دراجات نارية يتعرض لمواقف عدة تؤثر على مجرى حياته، كما يناقش قضية الإدمان.
وعن اعتذارها عن عدم مشاركتها في فيلم «تاج» مع تامر حسني، قالت إن السبب هو ضيق الوقت وانشغالها بتصوير مسلسل «علاقة مشروعة».

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