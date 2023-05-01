الثلاثاء 2 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى اليونان

علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى اليونان
2 مايو 2023 00:53

لطالما تفرّدت الجُزر بجمالها الخاص، فكانت محطّ أنظار السائحين المتلهفين للمغامرات والمتعة، كانت جولتنا هذه المرة في «اليونان»، بلد الأساطير التي تقع في جنوب شرق أوروبا في أقصى جنوب شبه جزيرة البلقان، وتُعتبر إحدى أجمل الوجهات السياحية في أوروبا لاحتوائها على العديد من الأماكن الطبيعية الساحرة والمعالم الاثرية العريقة، وتتألف اليونان من مئات الجزر التي يبلغ عددها حوالي 2000 جزيرة، وتتمتع بمناخ رائع جعل منها مقصداً للسياح.
في هذه الجزيرة الحالمة، كل شيء ينبض بالحياة، حتى الحجارة تكاد تتكلم لتخبرك عن مدى عراقتها، وحينَ تنظر حولك لتتفحصها بعينيك، تشعر كما لو أنك جئت إلى هنا من قبل، وربما تحدّثُك نفسُك بأنك قد رأيتها مُسبقاً في الأفلام التي تحكي عن الأبطال والأساطير، حينَ تذهب إلى اليونان، ستجد فيها كل شيء، فهي مليئة بالمناطق الطبيعية الخلاّبة والأماكن الأثرية العريقة، بالإضافة إلى الثقافة والفن، فكل شارع فيها يصدح بأجمل العروض الموسيقية.
يمكنك البدء بجولة في «العاصمة أثينا»، الغنية بالأماكن التاريخية والمعالم الأثرية، التي تتمتع بطقس جميل وتعدد وسائل المواصلات بها، يمكنك استخدام القطارات أو الباصات أو السيارات للتنقل فيها، ويمكنك زيارة «أكروبوليس» وهو مكان تاريخي رائع يقع على قمة تلة في وسط مدينة أثينا، ويحتوي على العديد من الآثار القديمة، مثل معبد أثينا والمسرح الإغريقي، ويوفر للسياح إطلالة ساحرة على المدينة، كما يمكنك المشي في «شارع ماكرياني»، حيث تشعر كما لو أنك تمشي في إحدى الشوارع التي تعود للأفلام القديمة، ويمكنك التسوق بمحلاته المعروفة أو خوض تجربة كوب قهوة لذيذ من إحدى مقاهيه، أما أهم شيء يمكنك القيام به عند زيارة أثينا، فهو الذهاب إلى أحد شواطئها الخلابة والاستمتاع بالأنشطة الصيفية.
بعدها يمكنك زيارة «مدينة نافبليو»، العاصمة الأولى لليونان، حيث إن الأجواء في هذه المدينة ساحرة، وستجد العديد من الأنشطة التي يمكنك القيام بها، كالاستمتاع بجولة مسائية عبر اليخت، إضافة إلى الاستمتاع بأجواء العروض الموسيقية بشوارعها، أو تناول وجبة شهية في أحد مطاعمها الشهيرة.
ولا تنسى الذهاب إلى «جزيرة زاكنثوس» التي يمكنك الوصول إليها عبر إحدى البواخر الفاخرة في تجربة جميلة ورائعة حيث الطبيعة الخلابة، أو ممارسة رياضة الغوص والسباحة، أو الذهاب في جولة سياحية حول الجزيرة، خاصة وأن السياحة غير مكلفة نسبياً مقارنة بالجزر الأخرى في اليونان.
وإن كنت ترغب في تجربة مميزة، يمكنك قضاء عدة أيام في «جزيرة سانتوريني»، التي تتميز بطبيعتها الخلابة والساحرة، ومبانيها المميزة ذات اللونين الأبيض والأزرق والتي تمنح الهدوء والراحة إلى جانب زُرقة البحر اللامعة، كما يمكنك التقاط صور تذكارية رائعة وسط أجواء هادئة على شواطئها الخيالية، بحق تمتلك هذه البلاد العديد من المميزات التي تؤهلها لتكون محط أنظار عشاق السفر والتجارب الفريدة، فلا تدع قطار الرحلة يفوتك واذهب إليها.

أخبار ذات صلة
علي يوسف السعد يكتب: التصوير في السفر
حل البرلمان اليوناني وإجراء انتخابات في 21 مايو
علي يوسف السعد
قصاصات مسافر
اليونان
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
سيف بن زايد خلال لقاء رئيس وزراء جزيرة كوراساو (وام)
الإمارات
سيف بن زايد ورئيس وزراء جزيرة كوراساو يبحثان التعاون
اليوم 01:03
الإمارات تحتفي بمساهمات العمال في يومهم العالمي
الإمارات
الإمارات تحتفي بمساهمات العمال في يومهم العالمي
اليوم 01:03
«تريندز» يرصد ملامح الطريق للقمة المناخية العالمية
الإمارات
«تريندز» يرصد ملامح الطريق للقمة المناخية العالمية
اليوم 01:03
حماية البيئة في الإمارات.. حزم تشريعات ترسخ استدامة الموارد الطبيعية
الإمارات
حماية البيئة في الإمارات.. حزم تشريعات ترسخ استدامة الموارد الطبيعية
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©