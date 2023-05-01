علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى اليونان

لطالما تفرّدت الجُزر بجمالها الخاص، فكانت محطّ أنظار السائحين المتلهفين للمغامرات والمتعة، كانت جولتنا هذه المرة في «اليونان»، بلد الأساطير التي تقع في جنوب شرق أوروبا في أقصى جنوب شبه جزيرة البلقان، وتُعتبر إحدى أجمل الوجهات السياحية في أوروبا لاحتوائها على العديد من الأماكن الطبيعية الساحرة والمعالم الاثرية العريقة، وتتألف اليونان من مئات الجزر التي يبلغ عددها حوالي 2000 جزيرة، وتتمتع بمناخ رائع جعل منها مقصداً للسياح.

في هذه الجزيرة الحالمة، كل شيء ينبض بالحياة، حتى الحجارة تكاد تتكلم لتخبرك عن مدى عراقتها، وحينَ تنظر حولك لتتفحصها بعينيك، تشعر كما لو أنك جئت إلى هنا من قبل، وربما تحدّثُك نفسُك بأنك قد رأيتها مُسبقاً في الأفلام التي تحكي عن الأبطال والأساطير، حينَ تذهب إلى اليونان، ستجد فيها كل شيء، فهي مليئة بالمناطق الطبيعية الخلاّبة والأماكن الأثرية العريقة، بالإضافة إلى الثقافة والفن، فكل شارع فيها يصدح بأجمل العروض الموسيقية.

يمكنك البدء بجولة في «العاصمة أثينا»، الغنية بالأماكن التاريخية والمعالم الأثرية، التي تتمتع بطقس جميل وتعدد وسائل المواصلات بها، يمكنك استخدام القطارات أو الباصات أو السيارات للتنقل فيها، ويمكنك زيارة «أكروبوليس» وهو مكان تاريخي رائع يقع على قمة تلة في وسط مدينة أثينا، ويحتوي على العديد من الآثار القديمة، مثل معبد أثينا والمسرح الإغريقي، ويوفر للسياح إطلالة ساحرة على المدينة، كما يمكنك المشي في «شارع ماكرياني»، حيث تشعر كما لو أنك تمشي في إحدى الشوارع التي تعود للأفلام القديمة، ويمكنك التسوق بمحلاته المعروفة أو خوض تجربة كوب قهوة لذيذ من إحدى مقاهيه، أما أهم شيء يمكنك القيام به عند زيارة أثينا، فهو الذهاب إلى أحد شواطئها الخلابة والاستمتاع بالأنشطة الصيفية.

بعدها يمكنك زيارة «مدينة نافبليو»، العاصمة الأولى لليونان، حيث إن الأجواء في هذه المدينة ساحرة، وستجد العديد من الأنشطة التي يمكنك القيام بها، كالاستمتاع بجولة مسائية عبر اليخت، إضافة إلى الاستمتاع بأجواء العروض الموسيقية بشوارعها، أو تناول وجبة شهية في أحد مطاعمها الشهيرة.

ولا تنسى الذهاب إلى «جزيرة زاكنثوس» التي يمكنك الوصول إليها عبر إحدى البواخر الفاخرة في تجربة جميلة ورائعة حيث الطبيعة الخلابة، أو ممارسة رياضة الغوص والسباحة، أو الذهاب في جولة سياحية حول الجزيرة، خاصة وأن السياحة غير مكلفة نسبياً مقارنة بالجزر الأخرى في اليونان.

وإن كنت ترغب في تجربة مميزة، يمكنك قضاء عدة أيام في «جزيرة سانتوريني»، التي تتميز بطبيعتها الخلابة والساحرة، ومبانيها المميزة ذات اللونين الأبيض والأزرق والتي تمنح الهدوء والراحة إلى جانب زُرقة البحر اللامعة، كما يمكنك التقاط صور تذكارية رائعة وسط أجواء هادئة على شواطئها الخيالية، بحق تمتلك هذه البلاد العديد من المميزات التي تؤهلها لتكون محط أنظار عشاق السفر والتجارب الفريدة، فلا تدع قطار الرحلة يفوتك واذهب إليها.