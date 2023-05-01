فؤاد عبد الواحد يشعل «طائف الورد» طرباً

الطائف (الاتحاد)

استمراراً لسلسلة نجاحاته الغنائية مع الجماهير الخليجية والعربية في حفلاته، أشعل الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد جوانب مسرح مهرجان «طائف الورد» 2023، فناً وطرباً، بصحبة جمهور مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، وسط تفاعل كبير، حيث لم يَخلُ الحفل من طلبات الجمهور المتكررة والمتزايدة من أغنياته، والتي قابلها فؤاد بكل ترحاب، متنقلاً عبر مجموعة كبيرة من أهم أغنياته بين القديم والجديد.

وقد أعرب عبد الواحد عن سعادته بلقاء أهل الطائف في هذا الموسم المميز، شاكراً الجمهور الكبير على تفاعلهم ومحبتهم التي أوصلت الحفل الى هذا التميز في «طائف الورد» 2023، مؤكداً أن الحفل يُعد من أجمل الحفلات التي قدمها مؤخراً.

وقدم فؤاد خلال الحفل أغنيات عدة، بينها أغنية «العيون السود»، التي طرحت مؤخراً وقوبلت بتفاعل وانسجام كبير بينه وبين الجمهور.

ومن جهة أخرى، يستعد فؤاد عبدالواحد لإحياء حفل غنائي في إمارة دبي بمسرح «كوكا كولا أرينا» يوم 20 مايو 2023، والذي تشاركه فيه الفنانة المصرية أنغام، ليقدما معاً برنامجاً غنائياً يطرب الحضور.