الثلاثاء 2 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

وفاة الممثل المصري مصطفى درويش

وفاة الممثل المصري مصطفى درويش
1 مايو 2023 18:03

القاهرة (الاتحاد)
توفي الممثل المصري مصطفى درويش، اليوم الاثنين، عن عمر 43 عاماً. وذكرت نقابة المهن التمثيلية أن الوفاة كانت بسبب توقف عضلة القلب.
وأعلن شقيق الفنان المصري خبر الوفاة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب: «البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفي درويش، تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد».
ومصطفى درويش من مواليد عام 1980. وبدأ مسيرته الفنية عام 2011 في فيلم كف القمر.
وشارك مصطفى درويش في أكثر من 30 عملاً درامياً وسينمائياً. وسطع نجمه من خلال دور «فتحي» في مسلسل «100 وش» في عام 2020.
وظهر الفنان مصطفى درويش في رمضان الماضي في 4 أعمال: سره الباتع، إكس لانس، كامل العدد وتلت التلاتة.

أخبار ذات صلة
اجتماع عمّان: إنهاء الأزمة السورية أولوية
مي عمر.. «نعمة الأفوكاتو»
مصر
الدراما المصرية
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
سيف بن زايد خلال لقاء رئيس وزراء جزيرة كوراساو (وام)
الإمارات
سيف بن زايد ورئيس وزراء جزيرة كوراساو يبحثان التعاون
اليوم 01:03
الإمارات تحتفي بمساهمات العمال في يومهم العالمي
الإمارات
الإمارات تحتفي بمساهمات العمال في يومهم العالمي
اليوم 01:03
«تريندز» يرصد ملامح الطريق للقمة المناخية العالمية
الإمارات
«تريندز» يرصد ملامح الطريق للقمة المناخية العالمية
اليوم 01:03
حماية البيئة في الإمارات.. حزم تشريعات ترسخ استدامة الموارد الطبيعية
الإمارات
حماية البيئة في الإمارات.. حزم تشريعات ترسخ استدامة الموارد الطبيعية
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©