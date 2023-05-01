وفاة الممثل المصري مصطفى درويش

القاهرة (الاتحاد)

توفي الممثل المصري مصطفى درويش، اليوم الاثنين، عن عمر 43 عاماً. وذكرت نقابة المهن التمثيلية أن الوفاة كانت بسبب توقف عضلة القلب.

وأعلن شقيق الفنان المصري خبر الوفاة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب: «البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفي درويش، تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد».

ومصطفى درويش من مواليد عام 1980. وبدأ مسيرته الفنية عام 2011 في فيلم كف القمر.

وشارك مصطفى درويش في أكثر من 30 عملاً درامياً وسينمائياً. وسطع نجمه من خلال دور «فتحي» في مسلسل «100 وش» في عام 2020.

وظهر الفنان مصطفى درويش في رمضان الماضي في 4 أعمال: سره الباتع، إكس لانس، كامل العدد وتلت التلاتة.