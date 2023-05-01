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تفاصيل جديدة حول مراسم تتويج الملك تشارلز

أعلام معلقة على طول شارع ريجنت، قبل تتويج الملك تشارلز وكاميلا
1 مايو 2023 09:40

واصل قصر بكنجهام الكشف عن مزيد من تفاصيل مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز يوم السبت المقبل بالقول إنها ستشهد استخدام مجموعة من الكراسي التاريخية.

فمن المقرر في لحظة تتويج تشارلز استخدام كرسي سانت إدوارد التاريخي الذي صنع منذ أكثر من 700 عام واستخدم لأول مرة عند تتويج الملك إدوارد الثاني في 1308.

وقال القصر في بيان إنه بالإضافة إلى ذلك، سيجلس الملك وزوجته كاميلا في مراحل مختلفة من المراسم على كراس تاريخية أخرى.

وقال القصر إن الكراسي التي ستُستخدم خلال الأجزاء الأولى من المراسم وتلك التي ستستخدم لتتويج كاميلا كانت قد صنعت لتتويج والدة تشارلز الملكة إليزابيث في 1953.

وسيجلس تشارلز وكاميلا أيضا على كرسيي العرش خلال بعض أجزاء مراسم التتويج. وكان هذان الكرسيان قد صنعا لتتويج الملك جورج السادس وزوجته الملكة إليزابيث، التي عرفت فيما بعد باسم الملكة الأم، في عام 1937.
وقال القصر إن كراسي المجموعة الملكية "تم ترميمها وتكييفها حسب الحاجة".

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المصدر: وكالات
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