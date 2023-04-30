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غبيشة الكتبي.. كيف تعالج الصقور؟

غبيشة الكتبي.. كيف تعالج الصقور؟
1 مايو 2023 02:03

لكبيرة التونسي (أبوظبي) 
لأنها تعشق رياضة الصيد بالصقور، والتي تُعتبر عنصراً مهماً من التراث الإماراتي الأصيل، ولأنها نشأت في بيئة تهتم بالثروة الحيوانية، اختارت الإماراتية غبيشة الكتبي التخصص في مجال طب الصقور لتسهم بفعالية في علاجها، وإعداد البحوث والدراسات عنها.

واجب إنساني
غبيشة الكتبي طبيبة بيطرية متخصصة بعلاج الصقور في مستشفى دبي للصقور، أول مستشفى تخصصي للصقور في الشرق الأوسط، إذ يوفر لهذه الطيور أحدث أساليب الرعاية الطبية، تخرجت في جامعة الإمارات وحاصلة على ماجستير من جامعة كلاسكو في المملكة المتحدة، تخصص علم الأوبئة. اختارت هذا المجال رغبة في الإسهام بتنمية المجتمع والحفاظ على ثروته الحيوانية، وتقديم الرعاية الكاملة التي تحتاجها هذه الطيور المرتبطة بالذاكرة الجمعية لأهل الإمارات، ولاسيما أنها تنحدر من عائلة تربطها علاقة قوية بهواية تربية الصقور. وترى أن الحفاظ على الصقور واجب إنساني، وشغفها جعلها تبحث لتترك بصمة في هذا المجال.

اليوم الأول
بالرجوع إلى البدايات، وقصة دخولها عالم الصقور من بوابة الطب البيطري، أوضحت غبيشة أنه تربطها علاقة قوية بالحيوانات الأليفة منذ كانت طفلة، حيث نشأت في بيئة تهتم بالحيوانات وتتوفر على عدد منها بهدف استدامة الثروة الحيوانية، مؤكدة أن اختيارها لهذا التخصص جاء عن قناعة. وهكذا تدربت واكتسبت خبرة أكاديمية وميدانية، إلا أن التحاقها بالعمل في المستشفى كان له وقع مختلف، حيث أشارت إلى أن اليوم الأول لها في مستشفى دبي للصقور، كان مميزاً مع مشاهدة عدد كبير من هذه الطيور، وكان الأمر صعباً عليها بعض الشيء، لكنه بالتدريب والاحتكاك الدائم، مشت الأمور بطريقة سلسلة.

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طبيعة العمل
وعن طبيعة عملها أوردت غبيشة أنها تبدأ بتشخيص الطير وصولاً إلى وصف العلاج، ويتم ذلك وفق تسلسل دقيق. وأضافت: وظيفتي لا تقتصر على علاج الأمراض، بل أشارك أيضاً في البحوث وإعداد الدراسات المتخصصة بعلاج الطيور وأسهم في الاكتشافات الجديدة التي تساعدنا للمضي للأفضل وتقديم الإرشادات والنصائح الطبية للصقارين والهواة ومربي الصقور. 

أمراض شائعة 
وذكرت غبيشة أن ثمة أمراضاً شائعة وأخرى نادرة يتعرض لها الصقر، منها أمراض بكتيرية أو فيروسية أو فطرية. وأوضحت أن أكثر الأمراض شيوعاً هي الفطرية، كمرض «الرداد» و«السومار» و«مسمار القدم»، وكلها تُعالج عبر التشخيص وبالاعتماد على مختبر بيطري متخصص بأمراض الصقور، حيث يتم وصف العلاج المناسب.
دراسات وبحوث
وقالت غبيشة: أصدر مستشفى دبي للصقور الكثير من الدراسات في علاج الطيور، كما اكتشف بعض الأدوية ذات الكفاءة العالية والتي باتت أساسية، كما يقدم الاستشارات والإرشادات لملاك الصقور، وأصدر عدة كتب متخصصة، واكتشف الكثير من العلاجات، منها: علاج «الرداد» و«السومار» و«الملاريا». وذكرت أن المستشفى يوفر خدماته لجميع المهتمين، كما يشارك في الدراسات والبحوث العالمية ويستقبل أطباء من خارج الدولة للتدريب المهني، وينظم زيارات للمدارس، ويشارك في مختلف الفعاليات. ويعمل مستشفى دبي للصقور وفق أعلى معايير العناية العلاجية التي تضمن صقوراً بصحة جيدة، ويقدم خدماته البيطرية إلى صقور الصيد، كما يعمل على توعية محترفي الصيد بالصقور وهواة هذه الرياضة، وتطوير الأطر الطبية والفنية المتخصصة.
حوادث
عن الحوادث التي تتعرض لها الصقور أشارت الكتبي أنه وبناء على تجربتها، فإن الصقر يتعرض لحوادث كثيرة ومتنوعة، مثل الإصابات أثناء التدريب، أو الاصطدام بحاجز أو سيارة، وحوادث الكسور، والتي تحدث أثناء التدريب أو خلال موسم القنص. وأوضحت أن الأدوية التي يتم استخدامها في علاج الصقور تختلف عن أدوية البشر التي تُستخدم أحياناً في علاج الطيور، لكن بجرعات معينة تناسب حجم الطير ووزنه.

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