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«فيلمز باي نوماد» الإماراتية تدخل قائمة «ريل سكرين»

«فيلمز باي نوماد» الإماراتية تدخل قائمة «ريل سكرين»
1 مايو 2023 02:03

أبوظبي (الاتحاد) 
كشفت «فيلمز باي نوماد»، الشركة الإماراتية الرائدة في إنتاج الأفلام الوثائقية والحائزة عدة جوائز، عن تصنيفها ضمن قائمة مجلة «ريل سكرين» لأفضل 200 شركة متخصصة بالأفلام الواقعية، لتكون الشركة الوحيدة التي تدخل هذه القائمة في منطقة الخليج العربي.
وتستند «ريل سكرين» في تصنيفها إلى المعلومات التي تحصل عليها من الجهات التنفيذية للبث والعملاء والموزعين وشركات الإنتاج، حيث تمثل الشركات المدرجة ضمن هذه اللائحة أفضل شركات الإنتاج العالمية المتخصصة في الأفلام الوثائقية.
وقد تأسست «فيلمز باي نوماد» على يد زوي وفيل جريفث، واشتهرت بنشر القصص الواقعية المتفردة عن منطقة الشرق الأوسط، بما فيها فيلم «كوفيد 19: دبي على شبكة ديسكفري»، والذي يتناول طريقة تعامل دولة الإمارات مع الجائحة. كما أنتجت الشركة أكثر من 14 فيلماً وثائقياً و8 أفلام أخرى يتم العمل عليها حالياً.
ويرى تيم سوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بلوك إن» الشركة الأم لـ «فيلمز باي نوماد»، أن إدراجها ضمن اللائحة يسلط الضوء على الحرفية والتركيز المتنوع والفريق العالمي، إلى جانب تطور قطاع صناعة الأفلام في المنطقة والمواهب والقصص الغنية فيها. وقال: تركز «فيلمز باي نوماد» على سرد القصص والأعمال التي تهدف إلى التأثير وبناء الآراء وتغيير الأفكار والمشاعر، ويسرنا المساهمة في الارتقاء بالقصص المهمة وعرضها عالمياً. وشهدت الشركة، بصفتها واحدة من أعرق شركات الإنتاج في المنطقة، تطوراً هائلاً في صناعة الأفلام الوثائقية، ويسعدنا أن نكون جزءاً أساسياً في هذا التطور.
وبفضل التركيز على الجودة والمواهب المحلية، نجحت «فيلمز باي نوماد» بالتعاون مع عدد من المحطات والعلامات بما فيها: «ناشونال جيوغرافيك»، و«وارنر براذرز»، و«ديسكفري»، و«إي إس بي إن»، و«أو إس إن»، و«ديزني»، وطيران الإمارات، و«إيمج نيشن».

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