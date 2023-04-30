9 نصائح لنهاية السنة الدراسية بنجاح

خولة علي (دبي)

مع الفصل الدراسي الثالث، يكون على الطلبة بذل الكثير من الجهد لتحقيق نتائج جيدة بعد أيام طويلة من إجازة الربيع بعيداً عن الواجبات والامتحانات. ويواجه الكثيرون عبء التأقلم مع الدراسة من جديد، ولا بد أن يشحن الطالب طاقته ويبذل ما يتطلب منه بمزيد من التركيز حتى يتجاوز هذه المرحلة بنجاح.

وتقدم فاطمة الظنحاني، اختصاصية اجتماعية، بعض النصائح والإرشادات للطلبة:

1- التهيئة النفسية للطالب عن طريق التفكير بالأهداف المنشودة، والنظر إلى نقاط القوة (المواد المتفوق بها) ونقاط الضعف (المواد التي تحتاج إلى تركيز ودعم).

2- التخطيط وتنظيم الوقت بطريقة تضمن المذاكرة بشكل يومي وحل الواجبات والتحضير للاختبارات.

3- ترتيب مكان مخصص للدراسة وحل الواجبات، والاحتفاظ بكل مستلزمات الدراسة من أدوات مدرسية وفنية وسواها.

4- التأكد من الجدول الدراسي وترتيب الدراسة على أساسه، ويمكن تعليق الجدول في مكان مناسب في الغرفة لضمان عدم نسيان الكتب وأيام الأنشطة.

5- قراءة الدروس قبل الذهاب إلى المدرسة وتحضير الأسئلة التي يمكن طرحها على المعلم.

6- تنظيم جدول الدراسة بنظام يومين في الأسبوع لمذاكرة الدروس لضمان ثبات المعلومة، وحل بعض أوراق المذاكرة التي يمكن الحصول عليها من المواقع التعليمية في الدولة.

7- ممارسة بعض الأنشطة الرياضية خلال الأسبوع أو في عطلة نهاية الأسبوع لتنشيط الذهن.

8- تناول الوجبات الغذائية الصحية لما لها من تأثير جيد على الصحة العامة والتركيز والفهم.

9- قراءة القصص والمجلات العلمية لزيادة الثقافة والمعرفة والاستفادة من معلوماتها.