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المجمّع الثقافي يحتفي بأعمال باسكال تايو

المجمّع الثقافي يحتفي بأعمال باسكال تايو
1 مايو 2023 02:03

أبوظبي (الاتحاد)
يحتفي المجمّع الثقافي في أبوظبي بأعمال الفنان المعاصر الشهير باسكال مارتين تايو من خلال المعرض الفني «لوبي لوبي: باسكال مارتين تايو» الذي تنطلق فعالياته في الخامسة والنصف من مساء بعد غد الأربعاء، يسلط المعرض، الذي سُمي تيمنًا بقصيدته «لوبي لوبي»، الضوء على تناقضات الثقافة الاستهلاكية، ويتألف من منحوتات نابضة بالحياة ومثيرة للفكر، ووسائط فنية، وأعمال فنية تركيبية. وعلى هامش الفعالية يقام معرض «بوبو لاند: باسكال مارتين تايو» للصغار، الذي يستكشفه الأطفال وعائلاتهم من خلال عيون «بوبو»، وهي شخصية لطفل يحلم ويكتشف ويبتكر لمستقبله.

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