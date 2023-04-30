«باك ستريت بويز» في حفل بـ«الاتحاد أرينا»

أبوظبي (الاتحاد)

في أمسية تنبض بالحنين لماضي الإبداع الموسيقي، يعود فريق باك ستريت بويز، أحد أكثر الفرق الموسيقية شهرة وانتشاراً على المستوى العالمي، إلى الإمارات للمرة الأولى منذ عام 2018، مع عرض حصري ليلة السابع من مايو المقبل تستضيفه الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي، وتقدم الفرقة التي حققت نجاحاً رائعاً في التسعينيات، لعشاق الموسيقى سهرة فنية استثنائية، حيث يؤدي نيك وهووي وأيه جيه وكيفن وهاوي دورو وبريان ليتريل أروع أغاني الفرقة على المسرح. وباك ستريت بويز مجموعة غنائية أميركية تأسست عام 1993 في ولاية فلوريدا الأميركية.