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ماساكا كيدز في «الشارقة القرائي»

ماساكا كيدز في «الشارقة القرائي»
1 مايو 2023 02:03

الشارقة (الاتحاد)
تشارك فرقة ماساكا كيدز أفريكانا، أحد أشهر فرق الأطفال الفنية على مستوى العالم، والتي تحظى بمتابعة ملايين الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي، في فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وتؤدي الفرقة الغنائية الراقصة عروضاً متميزة على مدار خمسة أيام من 3 حتى 7 مايو.
وحازت الفرقة الأوغندية إعجاب ملايين المشاهدين حول العالم، منهم 3.45 مليون مشترك على يوتيوب، و7.8 متابع على إنستجرام، و5.5 متابع على «تيك توك»، وتضم الفرقة 30 طفلاً من مقاطعة ماساكا في أوغندا، معظمهم فقد أحد أو كلا والديه بسبب الحرب والمجاعة والمرض.

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