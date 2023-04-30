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300 متسابق يرسمون لوحة حماسية في «ترايثلون الشارقة»

300 متسابق يرسمون لوحة حماسية في «ترايثلون الشارقة»
1 مايو 2023 02:03

الشارقة (الاتحاد)
في أجواء مفعمة بالبهجة والحماس وروح التحدي والمنافسة، شارك 300 متسابق من مختلف الفئات العمرية، في  بطولة ترايثلون الشارقة، على كورنيش الممزر، وحققت البطولة نجاحاً كبيراً ظهر من خلال زيادة عدد المشاركين، واشتملت على الفئة الأولمبية في السباحة لمسافة 1.5 كلم والدراجات لمسافة 40 كلم والجري لمسافة 10 كلم، والثانية سبرينت للسباحة لمسافة 750 متراً، والدراجات لمسافة 20 كلم، والجري لمسافة 5 كلم، والثالثة سوبرسبرينت للسباحة لمسافة 350 متراً، والدراجات 10 كلم والجري 2.5 كلم والرابعة فئة جونيور للصغار للسباحة لمسافة 150 متراً، والدراجات لمسافة 5 كلم، والجري لمسافة 1.5كلم.

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