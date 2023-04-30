مشاهير الطهي.. ضيوف «الشارقة القرائي للطفل»

الشارقة (الاتحاد)

يدعو «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الجمهور لحضور فعاليات دورته الجديدة، حيث يجمع 12 من مشاهير الطهي من 10 دول عربية وأجنبية، ليقدموا 30 فعالية في «ركن الطهي» في الدورة الـ14 من المهرجان الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في الفترة من 3 وحتى 14 مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وأعد «الشارقة القرائي للطفل» برنامجاً استثنائياً لركن الطهي الذي يجذب جمهوراً واسعاً، حيث سيقدم الضيوف الطهاة ورش طهي حية تضم وصفات من مختلف مطابخ العالم، ويتشاركون خلالها مع الجمهور نكهات من المطبخ العربي والآسيوي والأفريقي والأوروبي.

12 شيفاً

وتتضمن قائمة الطهاة المشاركين: آشيا إسماعيل من نيوزيلندا، بريانكا نايك من الولايات المتحدة الأميركية، أوما راغورمان من الهند، آنا أورتينز من البرتغال، فاتنة ضاهر وآسيا عثمان من المغرب، التوأم ميثا وعبد الرحمن من الإمارات، أنتو كوكاجني من الغابون، وجريس جوون من كوريا الجنوبية.

وسيكون جمهور المهرجان على موعد في «ركن الطهي» مع الشيف فاتنة ضاهر، التي أصدرت كتاب الطبخ الخاص بها بعنوان «وصفات فاتنة» باللغتين العربية والإنجليزية.

وتنقلت الشيف أنتو كوكاجني، التي لها جذور من الغابون وتقيم في باريس، خبرتها لجمهور «ركن الطهي» في المهرجان، حيث درست فنون الطهي في فرنسا والولايات المتحدة، قبل أن تبدأ مهنتها كشيف ومستشارة في المطابخ الأفريقية في باريس.

المطبخ الإماراتي

تضم قائمة ضيوف المهرجان التوأم ميثا وعبد الرحمن من الإمارات، وجريس جوون من كوريا الجنوبية، والطاهية المغربية الشيف آسيا عثمان التي نشرت 5 كتب طبخ من وصفاتها المميزة.

ولمحبي الوصفات البرتغالية تقدم الطاهية الأميركية آنا أورتينز وصفات من مطبخ البرتغال، وهي شيف وكاتبة طهي من ماساتشوستس، هاجر والداها إلى الولايات المتحدة من بلدة صغيرة في منطقة الألنتيخو في البرتغال، ولديها كتابان عن الطهي البرتغالي الذي تدرس فنونه.

وصفات توارثتها الأجيال

وتعرض الطاهية النيوزيلندية آشيا إسماعيل ما تعلمته من والدتها الهندية وما اكتسبته من خبرات المطبخ النيوزيلندي، حيث انتقل أجدادها من الهند إلى ملاوي ثم إلى المملكة المتحدة، وتعلمت من والدتها وصفات توارثتها الأجيال، ونشرت أول كتاب طهي عام 2018.

وتقدم الطاهية الهندية بريانكا نايك، الحائزة العديد من الجوائز في عالم الطبخ، تجربتها في الطهي التي حققت لها شهرة واسعة مكنتها من الكتابة حول «المطبخ البيئي» لصحيفة واشنطن بوست، إضافة إلى الطاهية والمدونة أوما راغورمان التي نشرت على مدونتها أكثر من 1000 وصفة وفازت بعشرات الجوائز، ويزور مدونتها ملايين الأشخاص بشكل متكرر، وهي مؤلفة أحد كتب الطبخ الأكثر مبيعاً.

ورش للصغار

ويشارك الطهاة الضيوف في مجموعة ورش طبخ تقدم للأطفال، تشمل إعداد كوب السباغيتي، وصنع البيتزا والآيس كريم والسوشي، وورشة تدريب الأطفال لتمكينهم من صنع علب الغذاء الخاصة بهم، إضافة إلى ورشة حول فن صنع أطباق الشوكولاتة وكعكة الحلوى والكعكة اليابانية.

ويقدم المهرجان في دورته الجديدة عدة عروض وأنشطة وورش عمل وجلسات حوارية، ويضم برنامجه 1732 فعالية متنوعة، يشارك فيها أكثر من 457 ضيفاً من 66 دولة، ويشتمل على 136 عرضاً تتوزع بين العروض المسرحية، والعروض الراقصة، والعروض الجوالة والسيمفونيات الغنائية.