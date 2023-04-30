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سناب شات تطور مرايا افتراضية لتسهيل التسوق

سناب شات تطور مرايا افتراضية لتسهيل التسوق
30 ابريل 2023 11:46

 تطور شركة تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات تكنولوجيا جديدة لتسهيل عمليات التسوق، من خلال توفير مرايا افتراضية في المتاجر لمساعدة المتسوقين في اختيار قطع الملابس المناسبة لهم بشكل خاص.

ونظرا لآن أغلب المتاجر تحدد عدداً محدداً من قطع الملابس التي يمكن للعميل أخذها إلى غرفة تغيير الملابس لقياسها (البروفة) فإن فكرة المرايا الافتراضية تتيح تقليص عدد القطع التي يفاضل بينها الشخص، بحسب جيل بوبيلكا المدير المسؤول عن المشروع في شركة سناب شات.

يذكر أن برنامج سناب الذي يعتبر جزءاً من تطبيق سناب شات منذ سنوات حقق انتشاراً كبيراً أثناء فترة جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العامين الماضيين، يتيح للمستخدم  تكوين صورة له كما لو كان يرتدي قطعة ملابس محددة على شاشة الهاتف الذكي.

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ومع ظهور الأجهزة الجديدة تسعى  شركة سناب شات إلى توفير هذه التقنية على نطاق أوسع من تطبيق التواصل الاجتماعي. وتختبر شركة سناب شات حاليا تكنولوجيا المرايا الافتراضية  في سلسلة من المتاجر الأميركية.

وتترك الشركة لمتاجر التجزئة تحديد نوعية الملابس التي يمكن تجربتها باستخدام المرايا الافتراضية.

المصدر: وكالات
سناب شات
التسوق
التسوق الإلكتروني
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