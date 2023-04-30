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الملك تشارلز يعتزم ارتداء ثياب لجده جورج السادس أثناء تتويجه

الملك تشارلز يعتزم ارتداء ثياب لجده جورج السادس أثناء تتويجه
30 ابريل 2023 08:59

قال قصر بكنجهام السبت، إن ملك بريطانيا تشارلز سيرتدي ثياباً مخملية من الحرير القرمزي والأرجواني اللون في حفل تتويجه يوم السادس من مايو، وهي ثياب ارتداها جده الملك جورج السادس أثناء تتويجه عام 1937.
من المقرر تتويج تشارلز ملكاً بشكل رسمي في كنيسة وستمنستر بلندن الأسبوع المقبل في حفل يحضره رؤساء دول وشخصيات أجنبية، إذ يخلف أمه الملكة إليزابيث التي توفيت في سبتمبر.

وسيرتدي تشارلز وزوجته كاميلا مجموعتين من الثياب في حفل التتويج، وهي ثياب رسمية قرمزية عند الوصول وثياب ملكية أرجوانية عند المغادرة، وكلها ثياب إما محفوظة من ذي قبل أو مصنوعة لدى شركة حياكة الملابس القائمة في لندن منذ 334 عاماً إيدي آند رافنسكروفت.
وكانت الثياب الرسمية لكاميلا مصنوعة في الأساس للملكة الراحلة إليزابيث.

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وأظهرت الصور التي نشرها القصر أعضاء من المدرسة الملكية للتطريز وهم يقومون بأعمال على ثوب مخملي قرمزي بطول عدة أقدام مع حواف من الدانتيل الذهبي من المقرر أن يرتديه تشارلز.
وأظهرت صورة أخرى تطريز ثوب لها برمز خاص بها.


يواصل القصر الكشف عن تفاصيل مراسم التتويج، والتي من المقرر أن تكون أقل حجماً مقارنة بتتويج إليزابيث، لكنها ستظل حافلة بالأبهة  لتعكس تقاليد تعود إلى ألف عام مضت.

 

المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
إليزابيث الثانية
بريطانيا
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