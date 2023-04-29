«أسرتي قدوتي» مبادرة دعم الإبداع

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

بهدف تنمية مهارات الأسر وفتح آفاق المعرفة لديها وتعزيز دورها في دعم مواهب الأبناء وتحفيزهم على الإبداع، تتواصل جهود مؤسسة التنمية الأسرية في البحث عن الأسر المبدعة ذات المواهب المتوارثة في مختلف المجالات، ضمن مبادرة «أسرتي قدوتي».

سلسلة لقاءات

تحدثت كلثم المرزوقي، مسؤولة في «التنمية الأسرية»، عن مبادرة «أسرتي قدوتي»، لافتة إلى أنها عبارة عن سلسلة من اللقاءات تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسة، على شكل فيديوهات أو منشورات، حيث يتم اللقاء مع الأسر التي تتمتع بمواهب متميزة من الأجداد إلى الأحفاد.. وذكرت أن «التنمية الأسرية» نظمت المعرض التشكيلي الاجتماعي الأول المنبثق عن المبادرة في ديسمبر 2022، وتضمن العديد من أعمال الأسر الذين توارثت موهبتها وشكلت لبعضها البعض دعماً فنياً، حيث اقتصر المعرض على الفن التشكيلي. وقالت إن اللقاءات اتسعت هذه السنة لتشمل أشخاصاً توارثوا المواهب عن أسرهم بشكل عام، في الفن أو الرياضة أو الشعر أو الحرف اليدوية، لافتة إلى أن النسخة الثانية من المعرض ستقام عام 2024 وسيتم استعراض مواهب الأسر في مختلف المجالات، حيث تحتفي المعارض بالأسر الفنية التي توارثت موهبتها عبر الأجيال، ما يعزز دور الأسر في دعم مواهب الأبناء.

أهداف

وأشارت المرزوقي إلى أن المبادرة تهدف إلى تنمية مهارات الأسر ما ينعكس بشكل إيجابي على أفرادها، ويعزز المعرفة لديهم ودعمهم من أجل تخصيص وقت نوعي للابداع، وإيجاد وسيلة للتعبير عن أنفسهم والإسهام في رفاه المجتمع، واستكشاف المشاعر الكامنة داخلهم والتعرف على أساليب التعامل مع الموهبة بشكل سليم، وتشجيع الأجيال عن طريق مشاركة ابداعات المواهب.

دعم

وفي سياق البحث عن الأسر المتميزة في مختلف ربوع إمارة أبوظبي، أوردت المرزوقي أنه يتم التنسيق مع الأسر التي تتوارث المواهب، بهدف نشر تجربتها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة على شكل منشورات، وإلى اليوم تم نشر 10 منشورات. وأوضحت المرزوقي أنه لإنجاز المواضيع يتم اللقاء بالأسر، وتسجيل تفاصيل تجربتها المميزة وتصويرها، لافتة إلى أنها فوجئت بعدد الأسر المتميزة ذات المواهب المتوارثة في الرسم والرياضية والأعمال اليدوية.

المعرض التشكيلي

ذكرت المرزوقي أن «التنمية الأسرية» وضمن مبادرة «أسرتي قدوتي» نظمت فعاليات الدورة الأولى للمعرض التشكيلي الاجتماعي في مدينة العين، بهدف تنمية قدرات الأسر الفنية. وقالت إن المعرض يعتبر الأولى من نوعه، حيث يجمع أفراد الأسرة لعرض أعمالهم في مكان واحد، وتضمن أعمال الرسم الزيتي والأكريليك والتصوير الفوتوغرافي و«الكروشيه»، مشيرة إلى أن المعرض جمع فنانين من أجيال متفاوتة، حيث بلغ عمر أكبر مشارك 86 عاماً، وأصغرهم عمره 6 أعوام.