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صبا مبارك تفخر بإجادة كل اللهجات

صبا مبارك تفخر بإجادة كل اللهجات
30 ابريل 2023 01:43

محمد قناوي (القاهرة) 
اعتبرت الممثلة صبا مبارك أن دورها في مسلسل «ليلة السقوط» من أبرز الأدوار التي قدمتها خلال الفترة الماضية، معبرة عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها حول الشخصية. وقالت إن فكرة المسلسل جذبتها، حيث تأثرت بالشخصية ومعاناتها.
وتنتظر صبا عرض مسلسل «بين السطور»، الذي انتهت من تصويره قبل رمضان، على إحدى المنصات الرقمية، وهو مختلف ويحتوي على العديد من الألغاز، وتجسد فيه شخصية مذيعة مشهورة، وتتمنى أن يترك بصمة جديدة في رصيدها.
كما تشارك في الموسم الثاني من مسلسل «عنبر 6»، وهو مشروع فني مهم يناقش قضايا اجتماعية مهمة مستوحاة من أحداث حقيقية، ويُعتبر أحد أضخم الأعمال الدرامية العربية.  وعن تقديمها أعمالاً متنوعة اللهجات وإجادتها لها قالت: ولدت في الرياض وأحمل الجنسية الأردنية، وعشت فترة في سوريا وبيروت، وإقامتي في الإمارات علمتني اللهجة الخليجية، وكنت متزوجة من تونسي، وعشت معظم حياتي في مصر، لذلك أفخر كوني ممثلة عربية أُجيد كل اللهجات.

صبا مبارك
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