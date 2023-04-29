كيف نعلِّم الأطفال الاهتمام بالبيئة؟

ترجمة: عزة يوسف

أكد خبراء ضرورة إنشاء علاقة قوية بين الأطفال والبيئة، تبدأ بالجهود التي يبذلها الكبار أمامهم. وهنالك 9 طرق بسيطة لتعليم الأطفال كيفية تقليل بصمتهم الكربونية، ذكرها موقع I am green wise الأميركي:

1 - الحفاظ على الماء:

إغلاق الصنبور أثناء غسل اليدين والأسنان، واختيار النباتات وري الحديقة بشكل صحيح.

2 - إطفاء الكهرباء:

إطفاء الضوء عند مغادرة الغرفة، ومكيف الهواء عند اعتدال الجو، والتلفاز إذا لم يشاهده أحد.

3 ـ غلق الأبواب:

غلق باب الثلاجة، أو باب الغرفة حتى لا تتسرب حرارة مكيف الهواء.

4 ـ زراعة النباتات:

زراعة النباتات في فناء حديقة في المنزل، وتعليم الطفل زراعة حديقته الخاصة.

5 ـ تجنب المستهلكات:

استخدام حاويات قابلة لإعادة التدوير، ومناديل وحقائب من القماش بدلاً من الورق والبلاستيك.

6 ـ إعادة التدوير:

الاستفادة مما يمكن إعادة تدويره، وفرز النفايات في الحاوية.

7 ـ إعادة الاستخدام:

استخدام أكواب الشرب الزجاجية. استخدام الكرتون في صنع أعمال فنية، واستخدام حاويات البلاستيك كصناديق للسماد.

8 - السماد:

فرز نفايات الطعام لمعرفة ما يصلح منها كسماد عضوي.

9 ـ المشي:

الاستغناء عن ركوب السيارة والتنقل بالدراجة أو المشي عند الذهاب إلى المتجر أو الأماكن القريبة.