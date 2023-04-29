كيف نعلِّم الأطفال الاهتمام بالبيئة؟

ترجمة: عزة يوسف
أكد خبراء ضرورة إنشاء علاقة قوية بين الأطفال والبيئة، تبدأ بالجهود التي يبذلها الكبار أمامهم. وهنالك 9 طرق بسيطة لتعليم الأطفال كيفية تقليل بصمتهم الكربونية، ذكرها موقع I am green wise الأميركي:
1 - الحفاظ على الماء:
إغلاق الصنبور أثناء غسل اليدين والأسنان، واختيار النباتات وري الحديقة بشكل صحيح.
2 - إطفاء الكهرباء:
إطفاء الضوء عند مغادرة الغرفة، ومكيف الهواء عند اعتدال الجو، والتلفاز إذا لم يشاهده أحد.
3 ـ غلق الأبواب:
غلق باب الثلاجة، أو باب الغرفة حتى لا تتسرب حرارة مكيف الهواء.
4 ـ زراعة النباتات:
زراعة النباتات في فناء حديقة في المنزل، وتعليم الطفل زراعة حديقته الخاصة.
5 ـ تجنب المستهلكات:
استخدام حاويات قابلة لإعادة التدوير، ومناديل وحقائب من القماش بدلاً من الورق والبلاستيك.
6 ـ إعادة التدوير:
الاستفادة مما يمكن إعادة تدويره، وفرز النفايات في الحاوية.
7 ـ إعادة الاستخدام:
استخدام أكواب الشرب الزجاجية. استخدام الكرتون في صنع أعمال فنية، واستخدام حاويات البلاستيك كصناديق للسماد.
8 - السماد:
فرز نفايات الطعام لمعرفة ما يصلح منها كسماد عضوي.
9 ـ المشي:
الاستغناء عن ركوب السيارة والتنقل بالدراجة أو المشي عند الذهاب إلى المتجر أو الأماكن القريبة.