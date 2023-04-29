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كيف نعلِّم الأطفال الاهتمام بالبيئة؟

كيف نعلِّم الأطفال الاهتمام بالبيئة؟
30 ابريل 2023 01:43

ترجمة: عزة يوسف 
أكد خبراء ضرورة إنشاء علاقة قوية بين الأطفال والبيئة، تبدأ بالجهود التي يبذلها الكبار أمامهم. وهنالك 9 طرق بسيطة لتعليم الأطفال كيفية تقليل بصمتهم الكربونية، ذكرها موقع I am green wise الأميركي:
1 - الحفاظ على الماء: 
إغلاق الصنبور أثناء غسل اليدين والأسنان، واختيار النباتات وري الحديقة بشكل صحيح.
2 - إطفاء الكهرباء:
 إطفاء الضوء عند مغادرة الغرفة، ومكيف الهواء عند اعتدال الجو، والتلفاز إذا لم يشاهده أحد.
3 ـ غلق الأبواب: 
غلق باب الثلاجة، أو باب الغرفة حتى لا تتسرب حرارة مكيف الهواء.
4 ـ زراعة النباتات:
 زراعة النباتات في فناء حديقة في المنزل، وتعليم الطفل زراعة حديقته الخاصة.
5 ـ تجنب المستهلكات: 
استخدام حاويات قابلة لإعادة التدوير، ومناديل وحقائب من القماش بدلاً من الورق والبلاستيك.
6 ـ إعادة التدوير: 
الاستفادة مما يمكن إعادة تدويره، وفرز النفايات في الحاوية.
7 ـ إعادة الاستخدام: 
استخدام أكواب الشرب الزجاجية. استخدام الكرتون في صنع أعمال فنية، واستخدام حاويات البلاستيك كصناديق للسماد.
8 - السماد: 
فرز نفايات الطعام لمعرفة ما يصلح منها كسماد عضوي.
9 ـ المشي: 
الاستغناء عن ركوب السيارة والتنقل بالدراجة أو المشي عند الذهاب إلى المتجر أو الأماكن القريبة.

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