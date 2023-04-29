أحمد العسم يكتب: شيء من إبراهيم

إبراهيم الأخ والصديق المتميز والوفي لكل الأصدقاء.. أربعون عاماً، كان قلبه عامراً ومائدته ممدودة، لا تنقطع ابتسامته والجميع كرماء في عينيه. هو الأول، بعد الوالدين، الذي آمن بي وحفزني على الإبداع والنتاج الجيد، أحاطني باهتمامه وأغنى ثقافتي.. كلمة حق ووفاء إلى إبراهيم «ولد خالتي».

قصة قصيرة عن إبراهيم..

الرجل الوحيد الذي قال لا، ووضع قفلاً كبيراً على الباب إلى حين استعادة النبض نشاطه والقلب ضرباته، حتى لا يثقل على أحد، وبهذا ينهي إبراهيم الجدل حول صحته التي لا تعنيه، مكتفياً بوجوده في غرفةٍ معزولةٍ يقيم فيها ليقرر الانتظار، أو ينهكه الجفاف ويموت. اتخذ من سرير صلب حاد، حياة، ولا يشاهد التلفزيون. يقول: أغلقت الباب، أسترح وأسترخي وأرفع يدي لله طالباً العفو والعافية.

من أجل قلبه المتعب، أسترسل في الحديث معه، أطمئنه وأخبره كم كتاباً لي، «وهذا نتاجي الأدبي الذي وقفت معه، هو لك.. وحدك من استحدث غرفة له تميزه بِبابين، تدخل الريح وتخرج، لا ألتفت إلا إلى المهم الذي أوصيتني به. يا إبراهيم الله يرحمك، ودعاء من القلب يدخلك في جنة النعيم».

بعد مغادرتك الكرسي مفقود، وحدتك التي اخترتها مفقودة، عدم رضاك الذي نحتاجه لا نراه، حضورك لافت، غياب يدك المفتوحة، والأفعال الجميلة التي تضيء بالسعادة، ضحكتك الخلوقة مفقودة.

قل شيئاً لنا نعود به إلى البيت نرفع صورتك قبل دخول الليل، قلبك أجمل ما عرفت، «ولد خالتي العزيز»، أبسط راحة يدك تستقر نفسك، نستقر نحن.

يقول: العودة المبكرة إلى البيت مهمة للتعقيب على مشاهداتي، ومن المهم أن ترى الأحداث من خلال المروحة لأنها تشبه الحياة «خذ راحتك»، لا تأتي ومعك الوقت ستصاب بالارتباك، تعافى من مزاجك الذي يؤجل عملك، إذا نظرنا وحدنا لنا حضور.

شعر لإبراهيم

«فوق رأسك المطر بتُ أقرأك

غرفتك تتسع يمكنك التحرك فيها

الحرية والحكمة أنت من قدمهما

والخروج من أزمة الأدوية قرارك

الأصدقاء الحقيقيون يتناقصون مثلك تماماً رحلوا مجروحين»

كلمة أخيرة..

أحببت إصرار إبراهيم على الحياة ودفعه لكل ما يؤجل، ما يقدمه من طيب وإحسان لا يألو جهداً ولا يمنع الصالح العام.. توفي إبراهيم في 28/ 4/ 2020، الخامس من رمضان عام 1441 هـ.