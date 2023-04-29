مونستر جام يعود إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بعد ما يقرب من عقد من الزمان، يعود استعراض مونستر جام المثير إلى أبو ظبي يومي 13 و14 مايو المقبل في عطلة نهاية أسبوع مليئة بالإثارة. وتحظى العائلات وعشاق رياضة السيارات بتجربة فريدة عندما تتحدى الشاحنات التي يبلغ وزنها 5 أطنان قوانين الفيزياء وهم يتنافسون وجهاً لوجه في سلسلة من المسابقات.

ومع الحركات المثيرة التي تحبس الأنفاس، سيتمكن المشجعون من الوصول إلى Monster Jam Pit PartyK وهي فرصة لا تُفوَّت للاقتراب من المركبات الضخمة، ومقابلة السائقين وأطقم العمل والتحدث إليهم وجها لوجه وبحرية كاملة.