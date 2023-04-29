بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في السحاب

مونتريال (أ ف ب)

اكتشف فريق بحثي كندي فرنسي بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم، سحبتها الرياح إلى السحاب.. وقال معد الدراسة الرئيس فلوران روسّي، إنّ هذه البكتيريا عادة ما تعيش فوق الأوراق أو داخل التربة.

وأضاف: اكتشفنا أنّ الرياح حملتها إلى الغلاف الجوي، وأنّ بإمكانها التنقل لمسافات طويلة والارتفاع إلى مستويات عالية بفضل السحب.

وكان باحثون في جامعتي لافال الكندية وكليرمون أوفيرنيه الفرنسية قد أخذوا عينات باستخدام «مكانس كهربائية» عالية السرعة من سحب فوق بوي دو دوم وسط فرنسا، وتبين احتواؤها على هذه البكتريا.