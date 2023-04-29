ماراثون «المفاصل» ينطلق اليوم

الشارقة (الاتحاد)

تحت شعار «الحركة هي الحياة»، تنطلق في الرابعة من مساءً اليوم منافسات «الماراثون الخيري العاشر»، الذي تنظمه جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، في الشارقة، بشراكة استراتيجية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، ويستهدف الماراثون الذي يسعى لاستقطاب أكثر من 8 آلاف متسابق، كافة أفراد المجتمع، ويهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمرض التهاب المفاصل، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمرضى، وينقسم الماراثون لأربع مراحل حسب أعمار المشاركين وقدراتهم البدنية، وتتضمن فعاليات ختام المارثون تكريم الفائزين وتسليمهم جوائز عينية ومادية.