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«بيانات» الإماراتي يكمل الطواف حول العالم

«بيانات» الإماراتي يكمل الطواف حول العالم
30 ابريل 2023 01:42

أبوظبي (الاتحاد)
بعد 236 يوماً من الإبحار المستمر، تربع القارب الإماراتي «بيانات»، في المركز الثاني في سباق غولدن غلوب العالمي 2022، أطول وأصعب السباقات البحرية في العالم. ويحمل القارب رقم «71» تكريماً لعام تأسيس الدولة، وأبحر به ضابط البحرية الهندية المتقاعد أبيلاش تومي حول العالم دون توقف، بدعم شركة بيانات لحلول الذكاء الاصطناعي ومقرها الإمارات.
وانطلقت النسخة الثالثة من السباق من مدينة لي سابل دولون الفرنسية يوم 4 سبتمبر الماضي، بمشاركة 16 متسابقاً، وطاف القارب خلال سباق الـ30 ألف ميل بحري، محيطات العالم في عرض مبهر للتحمل والشجاعة.. وقال أبيلاش: تغمرني السعادة بتحقيق هذا الإنجاز الكبير، كانت رحلةً استثنائية، وأنا ممتن لكل من دعمني.

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