الأحد 30 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

تويتر تسمح لوسائل الإعلام بفرض رسوم على المستخدمين

شعار موقع تويتر
30 ابريل 2023 00:36

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، السبت، إن منصة التواصل الاجتماعي ستسمح لناشري وسائل الإعلام بفرض رسوم على المستخدمين على أساس كل مقال بنقرة واحدة، واصفا ذلك بالفوز لكل من المؤسسات العامة والإعلامية.
وأضاف ماسك أن هذه الميزة، التي سيتم إطلاقها في مايو المقبل، ستجعل المستخدمين، الذين لا "يسجلون للحصول على اشتراك شهري يدفعون سعرا أعلى لكل مقال يظهر أمامهم بشكل عرضي ويريدون قراءته".
وأعلن ماسك، الجمعة، أن تويتر ستقتطع 10 بالمئة من عائدات اشتراكات المحتوى بعد العام الأول، مؤكدا أن الشركة لن تستقطع هذه النسبة من العائدات خلال الاثني عشر شهرا الأولى. وقال إن ذلك يشمل اشتراكات النصوص الطويلة والمقاطع المصورة لعدة ساعات.
ومنذ تولى ماسك رئاسة الشركة، سارع بإجراء عدد من التغييرات في التنظيم والمنتجات. وطرحت الشركة علامة التحقق الزرقاء كخدمة مدفوعة وقلصت عدد الموظفين بنحو 80 بالمئة.
وأدخل ماسك تعديلات على الشركة لزيادة العائدات بعد أن شهدت منصة التواصل الاجتماعي انخفاضا في دخل الإعلانات العام الماضي في الفترة التي سبقت عملية الاستحواذ التي تمت في أكتوبر.

 

أخبار ذات صلة
«تويتر» و«بي بي سي».. صراع العمالقة
تويتر تسمح بتغريدات بـ 10آلاف حرف
المصدر: آ ف ب
تويتر
رسوم
محتوى
وسائل الإعلام
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
رئيس الدولة في حديث مع محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: لقاءاتنا في الوطن ومن أجل الوطن
اليوم 01:47
خارج محطة الفضاء الدولية.. النيادي ينجح في تغيير وحدة  RFG الخاصة بترددات الراديو
الإمارات
خارج محطة الفضاء الدولية.. النيادي ينجح في تغيير وحدة  RFG الخاصة بترددات الراديو
اليوم 01:47
محمد الشرقي خلال استقباله شانكار (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يلتقي المعلم الروحي الهندي شانكار
اليوم 01:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©