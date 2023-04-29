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اكتشاف رواية غير منشورة لغابرييل غارسيا ماركيز

غابرييل غارسيا ماركيز
30 ابريل 2023 00:04

ستُطرح رواية غير منشورة للكاتب غابرييل غارسيا ماركيز في الأسواق عام 2024 لمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة الروائي الكولومبي الحائز جائزة نوبل للآداب عام 1982، على ما أعلنت دار النشر "راندوم هاوس".
وأشارت الدار، في بيان، إلى أنّ الكتاب الجديد لمؤلف "مئة عام من العزلة" و"الحب في زمن الكوليرا" سيكون مُتاحاً "عام 2024 في أسواق مختلف البلدان الناطقة بالإسبانية"، و"سيشكل نشره بالتأكيد الحدث الأدبي الأهم لسنة 2024".
والراوية، التي تحمل عنوان "نلتقي في أغسطس"، تمثل ثمرة "آخر جهود" الكاتب "في مواصلة الكتابة رغم الصعوبات"، على ما نقل البيان عن أبنائه رودريغو وغونزالو غارسيا بارشا.
وللكاتب والصحافي غابرييل غارسيا ماركيز المولود في السادس من مارس 1927 في مدينة أراكاتاكا شمال كولومبيا، عدد كبير من القصص القصيرة والروايات.
يشير معهد "سرفانتس" إلى أنّ ماركيز هو أكثر كاتب روايات إسبانية تُرجمت أعماله منذ بداية القرن الحادي والعشرين، متقدماً على التشيلية إيزابيل أليندي والأرجنتيني خورخي لويس بورخيس والبيروفي ماريو فارغاس يوسا الحائز أيضاً جائزة نوبل.

المصدر: آ ف ب
غابرييل غارثيا ماركيز
غابرييل غارسيا ماركيز
رواية
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