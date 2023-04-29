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صور.. طفل ينقذ رفاقه بعد فقدان سائق الحافلة وعيه

الطفل ديلون ريفز dتدخل لإيقاف الحافلة
29 ابريل 2023 23:40

تمكّن تلميذ أميركي يبلغ من العمر 13 عاما من إيقاف حافلة مدرسية تقل عشرات التلاميذ بعدما فقد سائقها وعيه.
وحصلت الحادثة، الأربعاء، في ولاية ميشيغان، عندما نهض الطفل ديلون ريفز من مقعده وسيطر على مقود الحافلة بعدما لاحظ أنّ السائق قد أغمي عليه.
تمكّن التلميذ من إيقاف السيارة في منتصف الطريق باستخدام فرامل اليد، على ما أفاد روبرت ليفرنوا المسؤول عن المدارس الرسمية في المنطقة.

  • الطفل البطل ديلون ريفز
    الطفل البطل ديلون ريفز
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كانت الحافلة تقل نحو 70 تلميذاً من مدرسة في بلدة "وارين" عندما فقد السائق وعيه، على ما ظهر في مقطع فيديو نشرته السلطات.
يُسمع في شريط الفيديو التلاميذ وهم يصرخون بينما يتولى ريفز السيطرة على الحافلة ويصرخ طالباً من أحدهم الاتصال برقم هيئة الإنقاذ في حالات الطوارئ 911.
وقد تم تكريم الطفل من قبل مجلس البلدة.

كتب جوناثان لافرتي، أحد المسؤولين في بلدة "وارن"، في منشور عبر فيسبوك، إنّ "وارن فخورة جداً ببطلنا التلميذ في الصف السابع الأساسي ديلون ريفز".
وتابع أنّ "المراهق تحرّك عندما تعرّض سائق حافلة مدرسته لحالة طبية طارئة، وأوقف الحافلة ومنع وقوع حادث كان ليكون مأساوياً".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طفل
حافلة مدرسية
سائق
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