«فيلمز» الإماراتية ضمن أفضل 200 شركة أفلام واقعية

دبي (الاتحاد)

أدرجت مجلة ريل سكرين «فيلمز باي نوماد»، الشركة الإماراتية الرائدة في إنتاج الأفلام الوثائقية ضمن قائمتها لأفضل 200 شركة متخصصة في إنتاج الأفلام الواقعية، لتكون الشركة الوحيدة التي تدخل هذه القائمة من منطقة الخليج العربي. وتضم القائمة السنوية التي تضعها ريل سكرين، المجلة العالمية الرائدة والمتخصصة بقطاع الأفلام الواقعية، أفضل 200 شركة إنتاج عالمية تعمل في مجال المحتوى الواقعي والتوثيقي. وتستند المجلة في تصنيفها إلى معلومات من الجهات التنفيذية للبث والعملاء والموزعين وشركات الإنتاج، وتُعرف «فيلمز باي نوماد» بموثوقيتها في نشر قصص فريدة عن الشرق الأوسط.