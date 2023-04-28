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7 أفلام عالمية.. الأكثر ربحاً

7 أفلام عالمية.. الأكثر ربحاً
29 ابريل 2023 02:05

عزة يوسف (القاهرة)
تُعتبر الممثلة البريطانية ناعومي واتس من أشهر نجمات هوليوود وأعلاهن أجراً، وكان أول ظهور لها بالسينما عام 1986 في فيلم «الحب وحده»، وبلغت ذروتها حين شاركت في فيلم «هونغ كونغ»، وأصدر موقع «The Richest» الكندي، قائمة بـ7 أفلام لعبت بطولتها ناعومي، وتعُتبر الأعلى ربحاً عالمياً.

1- «طريق مولهولاند»
أنتج عام 2001، بطولة غاستن ثيروكس ولورا هارينغ، تأليف وإخراج  ديفيد لينش، حقق 20 مليون دولار، ويروي الفيلم قصة ممثلة طموحة تدعى «بيتي إلمز»، تصل للمرة الأولى إلى لوس أنجلوس، ثم تلتقي بامرأة مصابة بفقدان الذاكرة وتصبح صديقتها.

2- «الحلقة»
أنتج عام 2002، بطولة براين كوكس ومارتن هندرسون وجين أليكساندر، إخراج جور فيربينسكي، حقق 413 مليون دولار، تدور أحداثه في إطار من الرعب النفسي حول شريط فيديو مخيف، به بعض المشاهد الغريبة، وبعدما يشاهده الشخص تأتي له مكالمة هاتفية تعلمه بأنه سوف يموت بعد 7 أيام.

3- «21 غراماً»
أنتج عام 2003، بطولة شون بن وبينيسيو ديل تورو، إخراج أليخاندرو جونزاليس، فاز بالأوسكار والعديد من الجوائز الأخرى، حقق 60 مليون دولار، وتدور قصته حول «بول ريفرز» عالم رياضيات يعاني من مرض في القلب، ويحتاج إلي نقل قلب جديد، ويرى الأطباء أن أمامه شهراً واحداً فقط ويموت، في الوقت نفسه بعد مقتل زوج «كريستينا بيك»، يجد الأطباء أن قلب زوجها المتوفي هو الأنسب للمريض «بول».

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4- «كينغ كونغ»
أنتج عام 2005، بطولة جيمي بيل وأدريان برودي، ﺇﺧﺮاﺝ بيتر جاكسون، حقق 556 مليون دولار، وتدور قصته في مدينة نيويورك عام 1933، حيث يحاول «كارل دينهام» العمل على فيلمه الجديد، ويقرر تصويره في جزيرة الجمجمة الغامضة، ومنذ لحظة وصولهم يبدأ التشويق والغموض، حين تتعرض بطلة الفيلم «آن دارو» للاختطاف من قاطني الجزيرة، وتظهر فجأة «غوريلا» عملاقة لتنقذ حياتها.

5- «المستحيل»
أنتج عام 2012، بطولة مارتا إتورا و إيوان ماكجريجور وجيرالدن شابلن، إخراج خوان أنطونيو بايونا، حقق 198 مليون دولار، مأخوذ عن قصة حقيقية حول «هنري» الذي يقرر مع زوجته قضاء إجازة عيد الميلاد في شواطئ تايلاند، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث يواجهان فيضان تبدأ وعليهما البحث عن النجاة.

6- «ديانا»
أنتج عام 2013، بطولة  كاس أنفار ونافين أندروز ولورانس بلشرو كيفين كريجان، إخراج أوليفر هيرشبيجل، حقق 1.72 مليون، ويحكي الفيلم السيرة الذاتية لـ «الأميرة ديانا» ويركز على الجوانب الإنسانية في حياتها.

7- «تدمير»
أنتج عام 2015، بطولة كريس كوبر وجيك جلينهال، إخراج جان مارك فالي، حقق 4.2 مليون دولار، وهو فيلم دراما رومانسي تدور أحداثه حول «دافيس ميتشيل» مستثمر في مجال البنوك، تتبدد حياته العاطفية ومشاعره بعد الوفاة المأساوية لزوجته، إلى أن يتعرف على امرأة قابلها عن طريق الصدفة تُغيّر من نمط حياته.

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