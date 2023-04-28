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حنان مطاوع: «وعود سخية» نقطة تحول

حنان مطاوع
29 ابريل 2023 02:04

محمد قناوي (القاهرة) 

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جذبت الممثلة حنان مطاوع الأنظار بأدائها المتميز في مسلسل «وعود سخية» الذي لعبت فيه دور البطولة بتجسيد شخصية «سخية»، وعن النجاح الذي حققه العمل في رمضان الماضي، قالت: المسلسل نقطة تحول بالنسبة لي، لاسيما أنه من نوعية الدراما الشعبية، التي كنت أرغب في تقديمها منذ سنوات، ففكرة العمل المتفردة والمختلفة أعجبتني كثيراً، والتي تدور حول تعرض سيدة للظلم والقهر بسبب اتهامات كثيرة هي بريئة منها، فتبدأ في التحول إلى شخصية انتقامية لكل من تآمر عليها.
وأضافت: أحببت «سخية» وتحمست لتجسيدها، خصوصاً أنها تركيبة مختلفة ومؤثرة وبها تحولات درامية عديدة، لاسيما بعدما تعرضت للظلم، لذلك فقد أخذت مني وقتاً طويلاً لكي أصدقها وأتأثر بها، وأتقمصها بشكل واقعي.
وأشارت مطاوع إلى أنها سعدت أيضاً بتجسيد شخصية «صافية» في رمضان الماضي في مسلسل «سره الباتع»، وقالت: كانت لدي رغبة كبيرة في تقديم عمل وطني وحين عرض على المخرج خالد يوسف الفكرة وجدته عملاً ضخماً ومميزاً، ومن دون قراءة السيناريو وافقت على التعاقد عليه والمشاركة في بطولته على الفور، خصوصاً بعدما عرفت   التركيبة النضالية للشخصية، وأن تفاصيل «صافية» مختلفة تماماً عن «سخية».
ولفتت مطاوع إلى أنها لا تهتم بالبطولة المطلقة لأنها تشعر بالمسؤولية تجاه أي عمل تشارك فيه، وتتعامل مع أي مشهد بدقة حتى يخرج بأفضل صورة بعيداً عن المساحة التي يقدمها في العمل. وقالت: ما يهمني هو الإحساس الذي يصل إلى المشاهد وأن يكون الدور مهماً ويضيف إلى رصيدي الفني ويترك أثراً لدى الجمهور.
وكشفت مطاوع أنها تستكمل حالياً تصوير مسلسل «هابي هالوين» من 6 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل تحدث يوم الهالوين وتشير أصابع الاتهام حول أكثر من شخصية ويتم البحث لكشف اللغز.

حنان مطاوع
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