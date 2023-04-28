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تاكر كارولسون.. ماذا نعرف عنه؟

تاكر كارولسون
29 ابريل 2023 02:04

واشنطن (الاتحاد)
ضجة كبرى تشهدها «الميديا» الأميركية والعالمية منذ إعلان شبكة «فوكس نيوز» عن إقالة تاكر كارلسون المذيع اليميني المتطرف الشهير جداً الذي روج بانتظام لنظريات المؤامرة. وجاء القرار - الصدمة،  بعد أقل من أسبوع من موافقة الشبكة الأميركية على دفع 787.5 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير تقدمت بها شركة «دومينيون لأنظمة التصويت» بعد تغطيات، كان لبرنامج كارلسون، الدور الأبرز فيها، باعتباره المذيع الأعلى تصنيفا ومشاهدة على قنوات الشبكة. وفيما يلي أرقام بارزة تعطي لمحات أساسية بشأن كارلسون ومسيرته الإعلامية، حسبما أوردها موقع» بوينتر».
2009 
العام الذي ظهر فيه كارلسون للمرة الأولى في برنامج على شبكة «فوكس نيوز»، بعدما ظهر من قبل على شاشات CNN 
وPBS وMSNBC. وأثناء عمله في «فوكس»، شارك كارلسون وساعد في إطلاق وإدارة الموقع الإخباري السياسي اليميني The DailyCaller.
2016
بدأ بث «تاكر كارلسون الليلة» على «فوكس». استمر عرض البرنامج خلال فترة الساعة 7 مساء لأشهر عدة قبل ان يحل مكان عرض ميغان كيلي في 9 مساء. وفي أبريل 2017، طردت «فوكس» بيل أورايلي بسبب سوء السلوك الجنسي. فاحتل «تاكر كارلسون الليلة» فترة الساعة 8 مساء.
30
مليون دولار إلى 370 مليون دولار القيمة الصافية لكارلسون، وفقاً لتقديرات مختلفة.
20
مليون دولار المبلغ الذي سيتم دفعه إلى كارلسون كل عام لبقية عقده.
10
عدد الحلقات التي ذكر فيها كارلسون صراحة «نظرية الاستبدال» العنصرية، التي يزعم فيها، إن الديمقراطيين يستخدمون المهاجرين لإزاحة البيض من مراكز القوة بأميركا. حللت صحيفة «نيويورك تايمز» أكثر من 1000 حلقة من برنامجه في أبريل 2022، ووجدت أنه قد تحدث عن تلك المؤامرة المتخيلة في أكثر من 400 حلقة.
4-21-2023
تاريخ الحلقة الأخيرة من «تاكر كارلسون الليلة». ودع فيها كارلسون مشاهديه يوم الجمعة قائلاً: «سنعود يوم الاثنين». لكن في تلك الليلة، اتخذ الرئيس التنفيذي لاشلان مردوخ والرئيس التنفيذي لشركة فوكس نيوز سوزان سكوت قرار إقالته. 
1116
عدد حلقات «تاكر كارلسون الليلة» التي حصل كارلسون على شهادات تقدير عنها خلال فترة ست سنوات ونصف السنة.
70
عدد المعلنين الذين هربوا من فوكس خلال ثمانية أشهر، بعد أن أخذ كارلسون يتحدث عن أن الهجرة جعلت الولايات المتحدة «أكثر فقراً وأكثر قذارة وأكثر انقساماً»، منذ انطلاق برنامجه في 13 ديسمبر 2018.
3.2
مليون هذا هو عدد مشاهدي كارلسون كل ليلة خلال الربع الأول من عام 2023. وقد وصل عرضه في مارس الماضي إلى مرتبة البرنامج الإخباري الأكثر مشاهدة.
962
مليون دولار القيمة السوقية التي خسرتها شركة «فوكس كورب» بعد طرد كارلسون مباشرة. وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 5% في يوم طرده من 33.75 دولار على الرغم من أنها تعافت قليلاً بحلول نهاية اليوم.

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