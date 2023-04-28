صور.. رضيع ينتزع من أميرة ويلز حقيبتها

انتزع طفل رضيع حقيبة يد الأميرة البريطانية كيت، اليوم الجمعة، لفترة وجيزة بينما كانت تحيي المستقبلين خلال زيارة إلى مقاطعة ويلز.

أخذ دانيال وليامز، الطفل البالغ من العمر عاما واحدا، الحقيبة الصغيرة السوداء من الأميرة كيت، زوجة وليام وريث العرش البريطاني وبدأ يلهو بها بينما كانت الأميرة تتحدث مع والدته لوسي.

طلبت لوسي من طفلها، الذي كانت تحمله على ذراعها، إعادة الحقيبة للأميرة وحاولت أخذها منه قبل أن تشير الأميرة إلى إمكانية احتفاظه بها أثناء تحية باقي المستقبلين.

وعندما أدارت كيت ظهرها لهما، قالت لوسي لابنها "لا تضعها في فمك الآن".

حدث ذلك أثناء زيارة وليام وكيت، أمير وأميرة ويلز، لقرية "أبرفان" لإحياء ذكرى كارثة انهيار أرضي أسفر عن تدمير مدرسة ابتدائية ومقتل 144 شخصا في عام 1944.