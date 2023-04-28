عبدالرحمن يطير فرحاً في «كلايم أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة الاحتفالات الدولية في يوم الأمنية العالمي حرصت مؤسسة «تحقيق أمنية» على تعزيز مشاعر الفرح والبهجة في قلوب الأطفال المرضى من خلال تحقيق أمنياتهم، ودعمهم بالمزيد من القوّة والسعادة. وكانت أمنية الطفل عبد الرحمن (8 سنوات) الوحيدة أن يتمكن من المشي كسواه من الأطفال، ولكن لاستحالة هذا الأمر مع مرضه، فاجأته المؤسسة بتجربة طيران داخلي مميزة في «كلايم أبوظبي» بجزيرة ياس، مع تقديم دراجة مخصّصة لذوي الهمم تمنحه الشعور بالمزيد من الحرية في الحركة.

وقام فريق عمل المؤسسة بالتحضير لتحقيق الأمنية بمفاجآت سارة، حيث تم التنسيق مع «كلايم أبوظبي»، المرفق الترفيهي والرياضي الداخلي الأبرز في دولة الإمارات، لمنح عبد الرحمن يوماً رائعاً حافلاً بالحماس. واستقبلت نهى الشوربجي، مديرة المشاريع في مؤسسة «تحقيق أمنية» الطفل عبد الرحمن مع أفراد عائلته، بحضور فريق عمل «كلايم أبوظبي» والمدرب الذي اصطحبه مع أخيه إلى غرفة التحضير للطيران في أطول نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم.

وعند انتهائه مع أخيه من تجربة الطيران الممتعة، كان الجميع بانتظاره لمنحه الدراجة الحلم. كانت دموع الفرح والسعادة تنير وجهه الطفولي البريء، مؤكداً بأن ذكريات وأحداث هذا اليوم ستبقى في ذاكرته طوال الحياة.

تعليقاً على تحقيق هذه الأمنية، أكد هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» على أن مواصلة المؤسسة لأعمالها الإنسانية النبيلة يأتي بفضل إيمان أهل الخير في مجتمع الإمارات برد الجميل إلى الوطن، حيث يسعى الجميع للالتزام بالتأثير الإيجابي وإحداث فرق في حياة أفراد المجتمع وإلهام الآخرين للمساهمة في دعم القضايا الإنسانية النبيلة، مشيراً إلى وجود الكثير والعديد من الأطفال المرضى الذين ما زالوا ينتظرون تحقيق أمنياتهم بقلوب تتعلق بالأمل والتفاؤل.

وتوجّه الزبيدي بالشكر والتقدير إلى القائمين على مركز «كلايم أبوظبي»، وجهة المغامرات في أبوظبي، التي تتيح للضيوف من مختلف الأعمار والمستويات فرصة الطيران في أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم، واختبار مهاراتهم في التسلق والوصول إلى ارتفاعات جديدة على جدران التسلّق المختلفة بتجربة لا تُضاهى، مُثمّناً جهودهم في الترتيب والتجهيز المُتخصّص لتحقيق أمنية عبد الرحمن.