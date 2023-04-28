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للمرة الأولى.. مراسم تتويج ملك بريطانيا في ألبوم

يحضر الملك تشارلز الثالث وكاميلا ، قرينة الملكة ، حفلًا لتقديم معايير وألوان جديدة للبحرية الملكية
28 ابريل 2023 10:00

تعتزم شركة تسجيلات بريطانية إصدار حفل تتويج ملك بريطانيا الملك تشارلز الشهر المقبل في صورة ألبوم، لتصبح المرة الأولى التي يتاح فيها تسجيل لهذه المراسم التاريخية للجمهور في أنحاء العالم.

وقالت شركة التسجيلات ديكا ريكوردز في بيان اليوم الجمعة إنها ستسجل المراسم المقرر إقامتها يوم السادس من مايو، في كنيسة وستمنستر وأيضا المقطوعات الموسيقية التي ستسبق التتويج تحت عنوان "الألبوم الرسمي للتتويج"، وسيكون الألبوم متاحا للبث على الإنترنت والتحميل في اليوم.

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وستصدر نسخة من الألبوم في الأسواق يوم 15 مايو.
وسيعرض الألبوم، الذي ستزيد مدته على أربع ساعات، الكلمات التي ستُلقى في حفل التتويج والموسيقى التي ستُعزف والتي ستضم 12 مقطوعة جديدة تم تأليفها بتكليف من الملك تشارلز.

وقالت المنتجة آنا باري في بيان "سيكون تسجيلا تاريخيا حقا يجسد تنوعا موسيقيا عظيما عبر العصور والقارات، ويعكس الاهتمام العالمي بتقاليدنا، ويعرض مواقع عديدة داخل كنيسة وستمنستر الرائعة ويشمل خطة فنية غير مسبوقة لتقديم التجربة بأسرها للعالم في اليوم نفسه".
ومن بين المقطوعات التي ستعزف لهذه المناسبة "نشيد التتويج" من تأليف الموسيقي آندرو لويد ويبر.

المصدر: رويترز
لندن
تشارلز
بريطانيا
تشارلز الثاني
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