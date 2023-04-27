دراسة: تحسين النوم ضروري لطلبة الطب

أبوظبي (وام)

أوصت دراسة أجرتها جهات صحية وعلمية في الدولة، طلاب كليات الطب بضرورة تحسين جودة النوم، وتجنب الإفراط في تناول الكافيين، والحد من التعرض للشاشات الإلكترونية قبل النوم، وكشفت الدراسة التي شملت 181 طالباً من كليات الطب وطب الأسنان في الدولة أن متوسط مدة نوم المشاركين 5 ساعات و24 دقيقة، وهو أقل من المعدل القياسي الذي يتراوح بين 8 و10 ساعات للشباب، وكشفت الدراسة التي نشرها بنك الأبحاث الطبية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن 50% من المشاركين ينامون بين الواحدة والثالثة صباحاً، فيما يواجه 43.6% منهم صعوبة في النوم خلال 30 دقيقة مرة واحدة أسبوعياً، ويعاني 37.3% منهم عدم القدرة على النوم المتواصل دون تقطع مرة واحدة أسبوعياً.

وأوضحت الدراسة أن قلة النوم تؤثر سلبياً على أداء الطلبة خلال يومهم الدراسي، مؤكدة أن نمط النوم الصحي يسهم في تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية.