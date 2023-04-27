صناعة الأبطال في «الشارقة للرسوم المتحركة»

الشارقة (الاتحاد)

ينطلق «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، الحدث الذي يقام في المنطقة للمرة الأولى، في الثالث من مايو المقبل بـ«مركز إكسبو الشارقة»، ويتضمن ثماني ورش متخصصة تغطي مجالات متنوعة من فنون الرسوم المتحركة «الأنيميشن»، منها: صناعة شخصيات الأبطال، ورسم شخصيات الرسوم المتحركة، وأساليب ابتكار الآلات الميكانيكية والروبوتات، وغيرها من المجالات، ويقدم المؤتمر للجمهور فرصة التواصل مع الخبراء الحاصلين على جوائز عالمية، والذين أسهموا في إنتاج أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية صادرة عن كبرى شركات الرسوم المتحركة والألعاب في العالم مثل ديزني وبيكسار ونتفليكس ويوبي سوفت.