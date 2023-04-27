الجمعة 28 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

صناعة الأبطال في «الشارقة للرسوم المتحركة»

صناعة الأبطال في «الشارقة للرسوم المتحركة»
28 ابريل 2023 01:27

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد دعم الحوار بين صربيا وكوسوفو
الإمارات تحقق إنجازات لافتة في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ينطلق «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، الحدث الذي يقام في المنطقة للمرة الأولى، في الثالث من مايو المقبل بـ«مركز إكسبو الشارقة»، ويتضمن ثماني ورش متخصصة تغطي مجالات متنوعة من فنون الرسوم المتحركة «الأنيميشن»، منها: صناعة شخصيات الأبطال، ورسم شخصيات الرسوم المتحركة، وأساليب ابتكار الآلات الميكانيكية والروبوتات، وغيرها من المجالات، ويقدم المؤتمر للجمهور فرصة التواصل مع الخبراء الحاصلين على جوائز عالمية، والذين أسهموا في إنتاج أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية صادرة عن كبرى شركات الرسوم المتحركة والألعاب في العالم مثل ديزني وبيكسار ونتفليكس ويوبي سوفت.

الرسوم المتحركة
الإمارات
الشارقة
مركز إكسبو الشارقة
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
لانا نسية لدى لقاء دونيكا جرفالا سشوارتز في نيويورك (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد دعم الحوار بين صربيا وكوسوفو
اليوم 01:43
مبنى محترق جراء الاشتباكات في الخرطوم بحري (رويترز)
عربي ودولي
«تريندز»: الأزمة السودانية تهدد الأمن الإقليمي
اليوم 01:43
مدينة الزاوية (أرشيفية)
عربي ودولي
ليبيا: اشتباكات مسلحة بالزاوية واحتجاجات ضد الميليشيات
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©