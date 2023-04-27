«كيرستيز» يعود إلى دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت دار كريستيز الشرق الأوسط عودة مزاد كريستيز الإلكتروني لفنون الشرق الأوسط الحديثة والمعاصرة إلى دبي، في الفترة من 1 إلى 16 مايو المقبل، وتشمل معروضات المزاد 63 عملاً فنياً من وسائط مختلفة، تعود للفترة بين عامي 1963 و2021، ويتضمن المزاد أعمالاً لفنانين إماراتيين وآخرين من السعودية، ولبنان، وسوريا، وفلسطين، وإيران، والعراق، ومصر، والمغرب، وتونس، وتركيا. ويتصدر المعروضات عمل فني استثنائي للفنان المغربي محمد المليحي بعنوان «برّية»، فيما تستأثر أعمال فنانات الحداثة الرائدات بثلث الأعمال المعروضة.