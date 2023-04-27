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صور.. توقف النسخة الورقية لصحيفة عمرها أكثر من 3 قرون

عدد قديم من الصحيفة
27 ابريل 2023 21:51

ستختفي النسخة الورقية من الصحيفة النمساوية "فينر تسايتونغ"، التي تأسّست في العام 1703 خلال إمبراطورية هابسبورغ.
وصوّت البرلمان النمساوي، اليوم الخميس، على قانون خاص بوسائل الإعلام، يتضمّن بنداً ينصّ على أنّ الأول من يوليو المقبل سيكون اليوم الأخير لإصدار هذه الصحيفة التي تعدّ من الأقدم في العالم، وفقاً للجمعية العالمية للصحف (WAN).

غير أنّها ستستمرّ في الصدور عبر الإنترنت، مع إمكانية إصدار نسخ ورقية من حين لآخر "حسب الأموال المتاحة".
كانت الصحيفة، التي بدأ نشرها تحت اسم Wiennerisches Diarium قبل تغيير اسمها في العام 1780، قد تمّ تأميمها في القرن التاسع عشر من جانب فرانسوا جوزيف الأول.

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وبصرف النظر عن الجزء التحريري البحت الذي ظلّ مستقلاً، فقد كانت منذ ذلك الحين صحيفة رسمية تنشر نصوصاً قانونية ومعلومات متعلّقة بالشركات النمساوية.
وتعتمد "فينر تسايتونغ" على العائدات الناتجة من هذا النشاط، ولكن الآن سيُعهد به إلى منصّة عبر الإنترنت، إذ أوضحت الحكومة أنّها تصرّفت بموجب توجيه أوروبي بشأن الأدوات الرقمية.

المصدر: آ ف ب
صحيفة
نسخة ورقية
النمسا
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